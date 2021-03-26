NBA／今日戰績表 76人格林與哈沃德聯手打敗老東家湖人

今年季中交易截止日在奧蘭多魔術率先開啟重建之路後，可說是轟轟烈烈的畫下句點，自3月後到截止日前這段期間內，聯盟一共產生了20筆交易異動，牽動超過50名球員，全聯盟僅有少數球隊沒有涉入其中。以下為季中交

2021-03-26 16:30