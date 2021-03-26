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NBA／今日戰績表 76人格林與哈沃德聯手打敗老東家湖人

聯合新聞網 / 綜合報導
效命76人的格林(右)與哈沃德，聯手打敗老東家湖人。 法新社
效命76人的格林(右)與哈沃德，聯手打敗老東家湖人。 法新社

NBA今日戰績表

拓荒者 125：122 熱火

巫師 102：106 尼克

快艇 98：85 馬刺

76人 109：101 湖人

勇士 119：141 國王

NBA明日賽程

時間 客場 主場

07:00 籃網 vs. 活塞(緯來體育台)

07:30 太陽 vs. 暴龍

07:30 塞爾蒂克 vs. 公鹿(愛爾達體育1台)

08:00 熱火 vs. 黃蜂

08:00 拓荒者 vs. 魔術

08:00 火箭 vs. 灰狼

08:00 金塊 vs. 鵜鶘

08:30 溜馬 vs. 獨行俠

09:00 灰熊 vs. 爵士

10:00 老鷹 vs. 勇士(緯來體育台)

10:30 騎士 vs. 湖人(Eleven Sports 1、愛爾達體育1台)

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