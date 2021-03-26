楊恩本季不再意氣風發 面臨生涯第一個轉折點

亞特蘭大老鷹指標球星楊恩(Trae Young)上季風光入選明星賽先發，但本季狀態不如預期的持續上漲，甚至連明星賽替補都未能入選。老鷹目前戰績22勝22敗，陷入2連敗之中。靠著近十戰八勝的這一波拉抬才幫助他們擠進季後賽爭奪圈內，但是東區四到八名競爭非常激烈，一有閃失排名就會瞬間易位。

團隊經歷月初的換帥風波，傳出主因為以楊恩為首的多名球員早對教練皮爾斯(Lloyd Pierce)不滿。隨後的一波連勝雖讓管理階層有信心做出對的決策，但對於當家球星楊恩的統御能力究竟還缺少些甚麼呢？楊恩去年在二年級賽季毫無碰上撞牆期，雖然場均失誤4.8次顯示出他掌握球權的高佔比，與處理球的不成熟，但例行賽仍逆勢繳出29.6分9.3助攻4.3籃板的驚人數據。楊恩也信心滿滿的要向像柯瑞(Stephen Curry)等偉大球星致敬，學習，並且以追逐他們的成就為目標。

楊恩本季停滯不前 進攻威脅隨控制失誤下滑

本季楊恩的狀態看起來沒有成長，甚至停滯不前，先暴露出進攻端持球比例過高，團隊進攻缺乏球的流動，或者轉換成刻意控制節奏，組織為優先，卻犧牲掉了原有的進攻威脅性。對比同梯唐西奇(Luka Doncic)投籃命中率再提升，各項數據依舊全能，明星賽先發連莊的背書，加上獨行俠戰績也升至西區第七，唐西奇個人表現一路來始終維持在MVP排名前十名。相反地，過去時常被拿來與唐西奇比較的楊恩，現在的個人評價要追上唐西奇當前的成就，許多環節都有一大段路要走。

老鷹和獨行俠在2018選秀會的交換選秀權，唐西奇(上)才會去獨行俠而楊恩(下)去了老鷹，兩人之間的競爭比較一直是熱門話題，但唐西奇的天空似乎是沒有極限，楊恩則是有點倒退嚕，距離已經逐漸拉開。 歐新社資料照片

回顧最近十場球，楊恩刻意調整節奏，希望能更穩健的領導球隊，數據面反映在場均失誤的下降上。 前兩個月分別是4.2、4.7次，最近10場則控制在3.8次。然而，楊恩的場均助攻卻沒有相得益彰，數據面而言，近十場單場9次助攻，上個月則是10.6次助攻。

整體而言，楊恩的表現仍是不錯，例行賽至今9.4次助攻排名聯盟第三，但總覺得他在傳出好球與失誤之間尚無法取得良好平衡，且他的球風缺乏了招牌的得分破壞力，場均得分，三分球命中率在今年以來皆呈現逐月下滑的現象。楊恩最近十場得分僅23.6分，有四場比賽得分未達20分大關，已超越上個月出賽14場，得分不足20分的場次。

侵略性打法衰退 楊恩罰球與外線都出狀況

楊恩身體碰撞的對抗性始終是他的硬傷，在拿手大號三分球無法施展的情況下，當楊恩選擇突破，面對到層層協防，肢體的對抗就會影響到他的放球角度，拋投手感。此外，過去即便受限於身材劣勢，楊恩仍奮勇切入，或者過人後急停，利用變速，製造身體接觸買到犯規，他抱持著就算無法順利得分，也要試圖站上罰球線的企圖心，讓他就算沒有驚人的第一步爆發力，還是具備撕裂對手防線的能耐。

但是現今楊恩站上罰球線次數卻逐月遞減，從本季開打之初的四場球15.5次，一月份的9.3次，二、三月的8.6與6.8次，且罰球命中率隨之下滑，呈現質與量同時衰退的負成長。現在的楊恩失去上賽季的霸氣，反倒散發出進攻端面臨著瓶頸的心有餘而力不足。

楊恩(左)近來的切入模式可能已為對手所熟悉，又或是身體狀況不如季初，被送上罰球線的次數是逐月下滑，更糟的是罰球命中率也逐月降低， 美聯社

老鷹本月之所以能夠拉出一波八連勝，贏球基礎在於出色的場均失分控制能力，排名聯盟第八，團隊籃板保護則是排名聯盟第七。陣中門神卡佩拉(Clint Capela)坐鎮禁區的貢獻居功厥偉，佔居聯盟籃板王和阻攻王第三名。老鷹的團隊得分排名在聯盟中段，在楊恩得分能力下滑的得分空洞，靠的是其他球員的團體發揮，幫助球隊取勝。

老鷹在換了總教練之後有了煥然一新的氣象反映在戰績紅盤上，但近兩場開始出現連敗，球隊是否能有足夠的攻守基礎、關鍵時刻處理球的經驗，主力輪換的健康狀況將是老鷹持續為季後賽卡位的關鍵。

楊恩本季失去關注度 面臨未來發展方向抉擇

就楊恩個人而言，本季降溫的球星風采或許也可以幫助他沉潛出新的思維，從心理層面的調適、建設也好，學習促成團隊融洽的領袖風範也好，或是提升自己進攻手段，防守端站位的判斷等等。

老鷹在開除總教練皮爾斯後，代理教練麥克米蘭更注重團隊合作與防守，楊恩能像哈登在火箭時期那樣的無限開火權已是過去，他在這關鍵的轉折點需要即時調整，才真正能打出像柯瑞般的領導能力。 美聯社

老鷹球團與楊恩都必須體認到究竟未來是要以飆分取向的風格發展，還是要提升自己在成為夠格的領導者之前，各項細節所要下的功夫。上賽季沒有面臨撞牆期的楊恩，本季倒是在個人的成長曲線碰上待解的課題，這一切有待賽季接下來的發展去尋求突破與進化。

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