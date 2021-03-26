威廉森+英格倫雙星閃耀 鵜鶘為何飛不起來？

聯合新聞網 / 特約記者李亦伸
鵜鶘大前鋒威廉森(1號)、小前鋒英格倫(14號)近來多次同場上演飆分秀，陸續擊敗快艇、金塊、湖人等強隊，讓人耳目一新。 美聯社
鵜鶘大前鋒威廉森(1號)、小前鋒英格倫(14號)近來多次同場上演飆分秀，陸續擊敗快艇、金塊、湖人等強隊，讓人耳目一新。 美聯社

鵜鶘狀元前鋒威廉森今年場均25.7分、7籃板、3.4助攻，投籃命中率6成2，三分球命中率3成5，每場比賽製造8.3次罰球，球員效率值(PER)達27.34。

大多數人都不了解球員效率值，用今年三大熱門MVP候選人之一湖人前鋒詹姆斯做為指標，就能清楚威廉森是多麼可怕的怪物。詹姆斯今年球季球員效率值是24.82，威廉森打出比NBA二年級詹姆斯還要更出色攻防表現。

除了威廉森，鵜鶘另一名前鋒英格倫，今年也有場均24.2分、5.1籃板、4.7助攻全能表現，投籃命中率4成8，三分球命中率3成8。英格倫今年打出明星球員規格水平，但最終還是無緣入選西區明星隊。

鵜鶘擁有威廉森+英格倫「未來之星」超級組合，兩人今年球季都有高效進攻和數據輸出，至少能打兩個位置，甚至可以跟三個位置「對位」，球技和錯位能力都是明星規格。英格倫射程更遠，打法具侵略性，適合打半場攻防，威廉森空手跑動、無球接應、擋拆進攻更犀利難擋，適合全場開放式跑動攻擊。

威廉斯(左)的球員效率值與平均得分竟然都比詹姆斯(中)還要高，這位在NBA才打了65場的重型坦克威力實在驚人。 歐新社
威廉斯(左)的球員效率值與平均得分竟然都比詹姆斯(中)還要高，這位在NBA才打了65場的重型坦克威力實在驚人。 歐新社

擁有這樣的超人前鋒組合，兩人場均得分至少50分、12籃板、8助攻，照理說鵜鶘應該是準季後賽球隊，許多網友看好鵜鶘，更多球迷大力推崇威廉森和英格倫兩個明日之星。

但事實並不是這樣，鵜鶘不但飛不高，甚至還可能不會飛。鵜鶘目前19勝24敗戰績西區排第11，落後西區第八馬刺22勝19敗還有四場勝差，球季才剛過半，四場勝差並不是什麼大麻煩。但鵜鶘在閃亮雙星帶領下，球隊幾個細節實在慘不忍睹。

第一、防守效率聯盟倒數第三

鵜鶘場均失分115.1分，排名倒數第六，但防守效率排名第28(倒數第三)，防守不濟，大量失分，經常在下半場或第四節莫明被翻盤逆轉，防守是鵜鶘最大致命傷。

沒有最出色防守和體系，就很難成為季後賽球隊，打不出聯盟前10防守效率，季後賽都很難闖過系列賽，鵜鶘教練大范甘迪在用人、組合和要求防守漏洞不少。

鵜鶘得分能力強，場均得分115.6排名第4，但失分也多，場均失分115.1是倒數第6。他們常常賺得不夠花，遇上防守較好的球隊時總要吃大虧。 美聯社
鵜鶘得分能力強，場均得分115.6排名第4，但失分也多，場均失分115.1是倒數第6。他們常常賺得不夠花，遇上防守較好的球隊時總要吃大虧。 美聯社

第二、第四節或決勝期經常當機

鵜鶘今年有六場最多領先兩位數比賽最終打到輸球，除了防守不好、對性強度不足，第四節手感降溫，關鍵球把握性不高是重大傷害。

關鍵球必須以防守為底，完全戰術執行為輔，再套上球星單打，威廉森經驗太嫩，進攻武器單一，又沒有穩定投籃能力，英格倫跳投更多於突破，單打、進攻非常吃手感，這兩個缺陷在第四節決勝期和拉鋸戰，無限放大鵜鶘決勝球漏洞。

英格倫(右)的投籃準度看起來不錯，但實際上他常是打順風球，關鍵時刻的出手還不穩定。球隊贏球時他的三分球命中率高達49.6%，輸球時卻只有28.7%。 美聯社
英格倫(右)的投籃準度看起來不錯，但實際上他常是打順風球，關鍵時刻的出手還不穩定。球隊贏球時他的三分球命中率高達49.6%，輸球時卻只有28.7%。 美聯社

第三、缺少穩定第三、第四得分點

鵜鶘第三得分點是控球鮑爾，第四得分點和後衛布萊德索，兩人投籃命中率最高4成2，也都不是穩定得分點，外線很吃手氣。鵜鶘現在未來都是威廉森的球隊，英格倫是全隊第二進攻終結者，鵜鶘最出色兩名球星都不是帶隊領袖，關鍵球又缺少穩定輸出和牽制力，鵜鶘沒有穩定第三、第四得分點罩門更被無限放大。

大多數球迷被威廉森怪物般進攻天賦和爆發力給吸引，許多網友也把英格倫出色進攻和跳投捧上天際，這種情況和高度期待跟塞爾蒂克雙星泰托姆、布朗非常類似。但殘酷現實是，原本被列在「爭冠球隊」塞爾蒂克大大不如預期，原本被歸在「季後賽球隊」鵜鶘，根本跌出西區前10，連附加賽資格都沒沾上。

鵜鶘控衛布萊德索(右)表現與之前在公鹿時判若兩人，沒有了字母哥的支援，他已經沒有什麼破壞力可言。 美聯社
鵜鶘控衛布萊德索(右)表現與之前在公鹿時判若兩人，沒有了字母哥的支援，他已經沒有什麼破壞力可言。 美聯社

球迷吹威廉森，網友捧英格倫，兩個明星之星確實都很出色，但鵜鶘仍是一支沒有防守，而且防守非常糟的球隊。大范甘迪四年帶爛活塞，現在又帶不好鵜鶘，威廉森和英格倫又不是帶隊領袖球星，鵜鶘沒有做出改變和交易，很難撥雲見日。

鵜鶘 威廉森 英格倫 鮑爾

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