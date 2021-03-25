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NBA／今日戰績表 籃網三巨頭缺席慘輸爵士30分
NBA今日戰績表
活塞 111:116 溜馬
塞爾蒂克 119:121 公鹿
金塊 111:135 暴龍
騎士 103:94 公牛
黃蜂 122:97 火箭
獨行俠 128:108 灰狼
太陽 111:112 魔術
灰熊 116:107 雷霆
快艇 134:101 馬刺
老鷹 108:110 國王
籃網 88:118 爵士
NBA明日賽程
時間 客場 主場
07:30 拓荒者 vs. 熱火
07:30 巫師 vs. 尼克(愛爾達體育1台)
08:30 快艇 vs. 馬刺
10:00 76人 vs. 湖人(Eleven Sports1、愛爾達體育1台)
10:00 勇士 vs. 國王(緯來體育台)
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