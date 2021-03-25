NBA／今日戰績表 籃網三巨頭缺席慘輸爵士30分

若說聯盟中哪一個控衛本季的心情落差最大，魯比歐（Ricky Rubio）顯然會是候選名單上的首選之一。上季效力的太陽，曾在他的幫助下打出復賽八連勝神話，然而他卻在季後被換角，回到生涯起點的灰狼，結果太

2021-03-25 07:00