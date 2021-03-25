快訊

快對發票！全聯開出千萬特別獎 幸運兒只花130元

台北捷運換新Logo了！ 民眾看照片笑翻：根本便利商店

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／火箭又輸到脫褲！沃爾板凳席激動訓斥隊友

聯合新聞網 / 綜合報導
攝影機捕捉到場中沃爾（John Wall）在板凳席神情激動，大舉動訓斥隊友的影像。 美聯社
攝影機捕捉到場中沃爾（John Wall）在板凳席神情激動，大舉動訓斥隊友的影像。 美聯社

近期好不容易中止20連敗的火箭，今（25日）在面對黃蜂又打出令人信心全失的分差，他們最後以97：122慘敗，攝影機捕捉到場中沃爾（John Wall）在板凳席神情激動，大舉動訓斥隊友的影像。

時間來到第三節剩餘5分34秒，火箭隊上下球員、教練圍成一圈，沃爾則在中心斥責球隊的糟糕表現，他今天雖然拿下20分7助攻，但火箭團隊命中率僅38.4%，第三節被打出一波35：15大幅度領先，這也難怪沃爾表現地如此沮喪。

火箭隊主帥西拉斯（Stephen Silas）也在賽後坦言：「有很多事都令人沮喪，而我就點到為止。」

火箭

相關新聞

灰狼的鳳還巢戲碼 從賈奈特到魯比歐都難成功

若說聯盟中哪一個控衛本季的心情落差最大，魯比歐（Ricky Rubio）顯然會是候選名單上的首選之一。上季效力的太陽，曾在他的幫助下打出復賽八連勝神話，然而他卻在季後被換角，回到生涯起點的灰狼，結果太

NBA／超越喬丹、布萊恩 巴克利稱哈登是最強進攻球員

在轉戰籃網後的30場比賽中，哈登（James Harden）一共拿到763分344次助攻，成為聯盟首位在新加盟球隊的前30場比賽中至少拿到750分300次助攻的球員。 而在哈登的帶動之下，籃網克

NBA／疑似向鏡頭道別 羅瑞坦然面對交易大限

在苦吞9連敗後，多倫多暴龍在今天出戰丹佛金塊的比賽中，總算靠著單場轟進24顆三分球止敗，而身陷交易風暴中的球隊主控羅瑞（...

NBA／火箭又輸到脫褲！沃爾板凳席激動訓斥隊友

近期好不容易中止20連敗的火箭，今（25日）在面對黃蜂又打出令人信心全失的分差，他們最後以97：122慘敗，攝影機捕捉到場中沃爾（John Wall）在板凳席神情激動，大舉動訓斥隊友的影像。 Joh

NBA／趁火打劫？尼克想從湖人、籃網手中搶得佐蒙德

NBA交易大限迫在眉睫，騎士隊中鋒佐蒙德（Andre Drummond）是各家球團炙手可熱的對象，而除了兩班「圓夢列車」籃網與湖人，尼克也是一支潛在買家。 Sources: The New York

爵士戰績下修 季後賽攻守難題提前面對

日前擊敗公牛，爵士拿下睽違9場的20+大勝，總算撥開一些近日的陰霾。儘管前面基礎打的好，讓爵士仍以聯盟迄今唯一破7成勝率、率先逾30勝成績，暫居聯盟龍頭，但前9戰4勝5敗，前場對暴龍也是苦戰到最後一刻

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。