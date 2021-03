NBA／火箭又輸到脫褲！沃爾板凳席激動訓斥隊友

近期好不容易中止20連敗的火箭,今(25日)在面對黃蜂又打出令人信心全失的分差,他們最後以97:122慘敗,攝影機捕捉到場中沃爾(John Wall)在板凳席神情激動,大舉動訓斥隊友的影像。

John Wall firing up his teammates 👀



Rockets are down to the Hornets pic.twitter.com/XjgpYvNny0