NBA／火箭又輸到脫褲！沃爾板凳席激動訓斥隊友

近期好不容易中止20連敗的火箭，今（25日）在面對黃蜂又打出令人信心全失的分差，他們最後以97：122慘敗，攝影機捕捉到場中沃爾（John Wall）在板凳席神情激動，大舉動訓斥隊友的影像。

John Wall firing up his teammates 👀



Rockets are down to the Hornets pic.twitter.com/XjgpYvNny0 — Bleacher Report (@BleacherReport) March 25, 2021

時間來到第三節剩餘5分34秒，火箭隊上下球員、教練圍成一圈，沃爾則在中心斥責球隊的糟糕表現，他今天雖然拿下20分7助攻，但火箭團隊命中率僅38.4%，第三節被打出一波35：15大幅度領先，這也難怪沃爾表現地如此沮喪。

火箭隊主帥西拉斯（Stephen Silas）也在賽後坦言：「有很多事都令人沮喪，而我就點到為止。」