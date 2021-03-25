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NBA／球迷穿嘲諷尼克老闆T恤進場 遭保全驅逐出場

聯合新聞網 / 綜合報導
這位尼克隊球迷身穿著印上「Ban Dolan」字樣的T恤，被保全驅逐出場。 取自該尼克球迷推特
這位尼克隊球迷身穿著印上「Ban Dolan」字樣的T恤，被保全驅逐出場。 取自該尼克球迷推特

尼克主場麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）是聯盟少數已開放部分球迷觀戰的球場，然而在日前尼克迎戰巫師的比賽中，有位球迷穿著嘲諷尼克隊老闆多蘭（James Dolan）的T恤，結果竟然被保全驅逐出場。

這位尼克隊球迷身穿著印上「Ban Dolan」字樣的T恤，他在推特上發布現場影片，當下2名保全要求他把身上的衣服換掉，因為這是帶有冒犯的文字，也向他保證會提供一件免費T恤，然而這位尼克球迷拒絕合作，最後被踢出球場。

麥迪遜花園廣場發言人對此回應，「如果你在我們的場所不尊重任何人，我們將要求你離開。」而該名球迷則在推特上哭訴，表示買了這張昂貴的門票，竟然看不到5分鐘就被趕出場，而官方也沒有提供退款。

尼克 NBA

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