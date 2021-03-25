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NBA／助暴龍終止9連敗 羅瑞坦然面對交易大限

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
羅瑞賽後疑似被拍下向鏡頭道別的畫面，他也坦言這的確會是個不一樣的夜晚。 美聯社
羅瑞賽後疑似被拍下向鏡頭道別的畫面，他也坦言這的確會是個不一樣的夜晚。 美聯社

在苦吞9連敗後，多倫多暴龍在今天出戰丹佛金塊的比賽中，總算靠著單場轟進24顆三分球止敗，而身陷交易風暴中的球隊主控羅瑞（Kyle Lowry），在今天賽後更疑似被拍下向鏡頭道別的畫面，他也坦言確實無法預期今晚（交易大限）前會發生什麼事情，但這肯定是個不一樣的夜晚。

本賽季受到新冠肺炎影響只能借居在佛羅里達的暴龍，開季後也一路走得跌跌撞撞，近期更苦吞一波9連敗，導致球隊不斷捲入交易傳聞之中，其中主控羅瑞以及本季打出代表作的鮑威爾（Norman Powell）也相繼被點名，可能在交易大限前離開暴龍。

不過在今天與金塊之戰，羅瑞與鮑威爾分別繳出8分9助攻以及22分的數據，成功幫助球隊止敗，但賽後羅瑞也被報導疑似被拍下向鏡頭道別的畫面，而他在賽後受訪時也直言，確實無法預期將來的狀況，「今晚會發生什麼事情沒人會知道，不過今天確實有點奇怪，是一個不一樣的夜晚。」

身為暴龍隊史最偉大的後衛之一，羅瑞在效力暴龍期間不僅6度入選明星賽，還在2019年幫助暴龍拿下隊史首冠，甚至還奪下奧運金牌，讓暴龍主帥諾斯（Nick Nurse）都直言，已經無法再給羅瑞更高的評價，「他比任何人都還努力，或許已經是暴龍史上最好的球員。」

而羅瑞也在今天受訪過程中細細回憶了從2012年被交易到暴龍以來的點點滴滴，並直言當年的交易案就像是開啟他另一段人生的鑰匙，不過他也表示，不論在交易大限前發生什麼事情，都會坦然面對，「無論發生什麼事情，都一定會有原因，這是你無法控制的，一切都會好起來的。」

暴龍 羅瑞 金塊

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