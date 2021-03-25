NBA／灰狼的鳳還巢戲碼 從賈奈特到魯比歐都難成功

若說聯盟中哪一個控衛本季的心情落差最大，魯比歐（Ricky Rubio）顯然會是候選名單上的首選之一。上季效力的太陽，曾在他的幫助下打出復賽八連勝神話，然而他卻在季後被換角，回到生涯起點的灰狼，結果太陽一路高昇到西區第二，而灰狼則是持續墊底。魯比歐這齣「鳳還巢」的戲碼，目前看來實在是收視慘淡，也傳出他將被交易出去。而回放灰狼過往的回鍋歷史，很容易發現這支北大荒球隊想找回昔日代表人物的努力都很難成功。

魯比歐是在2011年時加入灰狼，這位西班牙金童生涯目前歷經三隊的淘洗，即使偶有佳作，但這些少數的亮點，始終沒有徹底兌現當年各方球探對他的高度期待。在灰狼時期最高只打出11.1分及9.1助攻，球隊進不了季後賽；而在2017年被交易到爵士之後，原本停滯的生涯發展曲線也開始進一步往上走，場均得分跳升到13.1分的生涯最高點，也首度嚐到了季後賽的滋味。上一季在太陽與布克（Devin Booker）的合作，更一度讓球界眼睛一亮，原本預期魯比歐在合約的第二年會更上層樓，沒想到太陽季後決定捨棄他而找來老將保羅（Chris Paul），魯比歐也被輾轉交易回到灰狼。

灰狼之所以會迎回30歲的魯比歐，除了看重他在當地原有的人氣，也是想搭配25歲新主控羅素（D’Angelo Russell）來打新型態的雙控衛陣容，更希望他能帶動年輕的灰狼，以他原本就出色的助攻能力，幫助新人愛德華茲（Anthony Edwards）更快發揮出狀元應有的戰力。

畢竟魯比歐在爵士和太陽兩隊的實績，都證明了他可以提昇陣中王牌的威力，無論米契爾（Donovan Mitchell）還是布克都是球隊最倚重的得分後衛，都和魯比歐合作愉快，戰績也都獲得提昇，灰狼希望同為得分後衛的愛德華茲也能如法炮製。再加上魯比歐成熟的領導風格及昇級後的進攻火力，灰狼這一筆投資看似有機會成功。

魯比歐(右)上季跟布克(左)搭配的很不錯，差一點就能擠進季後賽，但保羅本季取代魯比歐後，跟布克的合作看來是效率更高了。 美聯社

結果事與願違，羅素加上魯比歐這樣的雙控衛組合一開始就不管用，都得持球的兩人難以適應對方的打法，同場先發的兩場球全數大敗，不久薪水全隊第三高的魯比歐就降至替補，讓第二高的羅素固定先發。但以羅素為主控的陣容只帶來4勝的戰績，他和當家中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）這對好友，在幾經波折之後總算能在明尼蘇達聚首，卻完全沒有產生出預期的戰力，同場搭配的唐斯還出現效率下滑的情況。

這樣的灰狼從一開季就戰績躺平，穩穩地在西區墊底。最近若不是火箭遭遇破隊史的20連敗，本季還沒有任何球隊能夠撼動灰狼西區爐主的位置。

魯比歐的回歸，先是在先發位置上卡了個大咖球星，接著球隊的戰績實在太難看，對比前東家爵士和太陽都搶上西區前兩名，讓魯比歐一度對球隊的重建過程感到不滿。雖然愛德華茲對魯比歐的領導能力極為推崇，羅素又受傷動手術而停賽，讓魯比歐從二月初開始重拾先發，但灰狼戰績還是拉不起來。眼下看來他和羅素這組雙控衛必須得拆夥，而魯比歐恐將會是被交易出去的那一個，若真是如此，他這次回鍋就將以失敗告終。

灰狼主力控衛羅素(左)因傷已休養一個多月，本周預計就要歸隊，在球隊已經沒有季後賽希望的情況下，魯比歐有可能會被送走。 美聯社資料照片

事實上，魯比歐並不是第一個回到老東家卻發展不順的灰狼球員，最有名的例子，就屬昔日「狼王」賈奈特。在他奪冠之後，臨近退休之際回歸生涯起點，希望能貢獻經驗，幫助年輕的灰狼將球員天賦轉化成戰績，賈奈特此舉令灰狼球迷大為振奮。然而，無論場內外，賈奈特的回歸都沒能為球隊帶來預期的改變，回歸第一年因傷只打了5場，第二年雖然簽下了兩年約，但打了38場比賽就因為膝傷而全季報銷，合約沒走完就宣佈退休。

這當然不是賈奈特的錯，他以37歲的年紀再回明尼蘇達，場上的績效當然不比當年，這一點球迷都能理解，他的回歸，比較像是一種落葉歸根式的和解戲碼，除了安慰灰狼球迷，也試著修補賈奈特和灰狼老闆泰勒（Glen Taylor）之間多年的裂痕。不過，兩人日前又發生衝突，而賈奈特都已經入選名人堂，但他的21號球衣還沒被灰狼退休，看來兩人的關係並沒有因為賈奈特的回歸而重歸於好。

賈奈特(右)在NBA生涯即將結束之前重回灰狼，但他那時身手早已大幅衰退，而且在塞爾蒂克也拿過冠軍戒指，因此打得相當掉漆漆。 歐新社資料照片

事實上，不只球員被找回灰狼難以發揮預期效果，從歷史來看，他們找回昔日成功的總教練時也一樣失望。灰狼總教練的絕對象徵，就是已故的老桑德斯（Flip Saunders）。他的第一個任期是在1995到2005年，期間帶領灰狼打出411勝326敗的成績，除了麥克海爾（Kevin McHale）之外，老桑德斯是灰狼隊史上唯一能在單一任期內打出五成以上勝率的總教練。也是除了錫伯杜（Tom Thibodeau）之外，唯一能把灰狼帶進季後賽的教頭。

附帶一提的是，麥克海爾在2005年那一季只帶了31場比賽，而桑德斯的第一個任期則是帶隊10季共737場例行賽，還能保持五成勝率；而錫伯杜帶隊三季只打進季後賽一次，同樣不及老桑德斯的八次。

可惜的是，老桑德斯的第二個任期也破了功。2014-15球季回鍋時，灰狼只打出16勝的成績，勝率跌破兩成。老桑德斯回任總教練時的不順，主要是受到健康因素的影響。他在接任後被診斷出罹癌，讓老桑德斯沒有足夠的時間和精力去整頓球隊，而他也在2015年去世。

已故的老桑德斯曾帶領灰狼連8季打進季後賽，但是在他2015年再次執教灰狼時，卻只繳出了16勝66敗的難堪成績。 歐新社資料照片

後來老桑德斯也以另一種形式回歸灰狼教練團，他的兒子小桑德斯（Ryan Saunders）之前就在他身邊學習，2018年更接下灰狼總教練的位置，只不過這樣父子傳承的佳話也沒有持續太久，今年就敵不過現實的戰績壓力，小桑德斯被球團正式撤換，桑德斯家族對灰狼的影響力也暫時告終。

另一位曾兩度擔任灰狼總教練則是麥克海爾，而他和灰狼的關係也是一種「鳳還巢」。出生在明尼蘇達的他，是在明尼蘇達大學校隊發跡，八○年代在塞爾蒂克拿下三冠以來，一直是家鄉的傳奇人物。他從波士頓退役之後，決定回到家鄉球隊擔任行政工作，算得上是衣錦榮歸的「鮭魚返鄉」。

麥克海爾從1995年上任籃球事務副總裁，到他2009年被開除，長達13個年頭都是由他來操盤灰狼，做為隊史在位最長的總管，是他把老桑德斯和賈奈特給帶進這支球隊，為灰狼創造第一波盛世。也同樣是他決定開除老桑德斯，並把賈奈特給交易出去，不只讓塞爾蒂克組成了奪冠三巨頭，也讓灰狼掉入長期的重建循環。其中還有個冷門的巧合，塞爾蒂克三巨頭之中的艾倫（Ray Allen），當年其實也是由麥克海爾選中，然後馬上被交易到公鹿去換馬布里（Stephon Marbury），只能說麥克海爾與塞爾蒂克之間實在太有緣份。

不過，麥克海爾在擔任總管期間曾經兩度跳下來擔任總教練，第一次嚐到了點甜頭，但第二次卻是灰頭土臉。他在2005年開除老桑德斯之後，代理總教練31場拿了19勝，但是第二次回鍋當總教練，也是一樣在季中接手，這次帶隊63場卻只拿了20勝，球季結束也跟著被開除。

從球員到總教練，灰狼上演回歸戲碼的結果都不好，魯比歐這一齣也可能隨著交易而落幕。最近灰狼傳出有意拿他去和魔術交易高登（Aaron Gordon），在魔術兩大主控因傷出缺之後，魯比歐看來是有望到新球隊重新出發。先不論交易的難度多高，若是魯比歐真的轉到奧蘭多，也只是從聯盟爐主換到倒數第四名。他想要從球隊戰績的谷底爬出來，重新證明自己的價值，還需要多一點運勢的配合才行。

然而，對魯比歐來說，他還有機會在灰狼改寫回鍋不順的隊史定律。現年30歲的魯比歐還不到退休的年紀，帶不動這支灰狼，並不是他的功力不足或是退化了風華不再，純粹是球員配置和戰術思維的問題。隨著羅素傷停，灰狼換上新任總教練之後，魯比歐率隊在近七戰取得三勝，更先後打退西區前八的拓荒者和太陽，若是灰狼決定留下他，魯比歐也許能在這次回歸中開低走高，一切就看交易大限前的變化了。