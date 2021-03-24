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NBA／沒詹皇怎麼辦？ 歐尼爾欽點庫茲瑪：每場出手25次

聯合新聞網 / 綜合報導
庫茲瑪（Kyle Kuzma）本季場均12.1分，為4年職業生涯新低。 歐新社。
庫茲瑪（Kyle Kuzma）本季場均12.1分，為4年職業生涯新低。 歐新社。

本季湖人命運多舛，先是傷了禁區大將戴維斯(Anthony Davis)後，近日主將詹姆斯也遭逢腳踝扭傷而缺席，在沒有詹皇坐鎮之下，衛冕軍也苦吞近期3連敗，對此名人堂中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal）也在節目中給予湖人建議，點名庫茲瑪（Kyle Kuzma）應該肩負得分重任，每場應該至少出手20至25次。

根據數據，湖人在沒有詹皇坐鎮之下，戰績僅有11勝22負，毫無群首的情況下，湖人場均淨勝分為-4.1，顯然詹皇缺陣對於湖人來說是巨大的難題。

而擔任該場比賽的球評歐尼爾，在《TNT》節目上也給出自己看法，更是力挺小將庫茲瑪應該爭取出手機會，帶領湖人走出泥沼，「他一定得挺身而出，本季場均才12分？這不符合他的身手。他剛來到湖人時，我就對他有很大的期望，現在兩大巨星缺陣情況下，他擁有無限開火權，如果我是教練，我會讓他出手20至25次。」

庫茲瑪今(24)日面對鵜鶘攻下16分、10籃板、7助攻的雙十成績單，仍無法帶領湖人止敗，也讓庫茲馬賽後坦言，湖人是以戴維斯、詹姆斯為核心的球隊，現在少了兩人助陣，團隊得勢必做出調整。

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