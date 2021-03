NBA／暴龍本季當賣家 傳76人有意收購雙衛同捆包

本賽季受傷兵及新冠病毒的侵襲下,目前暴龍戰績僅有17勝26負,離季後賽也漸行漸遠,在交易截止日即將到來的情況下,也傳出暴龍將以賣家身分探詢市場,《ESPN》記者沃納羅斯基(Adrian Wojnarowski)更是加碼爆料,除了主控羅瑞(Kyle Lowry)外,暴龍也在探詢陣中搖擺人鮑威爾(Norman Powell)的交易可能性。

根據沃納羅斯基報導,76人與熱火是最積極追求羅瑞的隊伍,但暴龍對兩隊提出的交易籌碼不感興趣,隨後沃納羅斯基也指出,76人也向暴龍詢問了隊友鮑威爾的報價,也有意網羅雷霆的希爾(George Hill)、鵜鶘的鮑爾(Lonzo Ball)。

