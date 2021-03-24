NBA／暴龍本季當賣家 傳76人有意收購雙衛同捆包

本賽季受傷兵及新冠病毒的侵襲下，目前暴龍戰績僅有17勝26負，離季後賽也漸行漸遠，在交易截止日即將到來的情況下，也傳出暴龍將以賣家身分探詢市場，《ESPN》記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）更是加碼爆料，除了主控羅瑞(Kyle Lowry)外，暴龍也在探詢陣中搖擺人鮑威爾（Norman Powell）的交易可能性。

根據沃納羅斯基報導，76人與熱火是最積極追求羅瑞的隊伍，但暴龍對兩隊提出的交易籌碼不感興趣，隨後沃納羅斯基也指出，76人也向暴龍詢問了隊友鮑威爾的報價，也有意網羅雷霆的希爾（George Hill）、鵜鶘的鮑爾（Lonzo Ball）。

ESPN story on trade scenarios for Kyle Lowry and Norman Powell on what could be a transformative deadline for the Toronto Raptors: https://t.co/Mogh2O8tdX — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 24, 2021

將滿35歲的羅瑞本季平均可攻下17.6分、5.6籃板、7.4助攻，三分命中率高達3成91，羅瑞本季年薪3050萬美元，將在今年休賽季尋求另一份合約；而27歲的鮑威爾在本季打出生涯年，場均19.7分以及高達4成3的三分球命中率，打出超值身手的鮑威爾，預計不會執行下賽季1160萬美元的球員選項，將尋求一紙頂級合約。