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NBA／暴龍本季當賣家 傳76人有意收購雙衛同捆包

聯合新聞網 / 綜合報導
暴龍本季可能要當賣家，傳76人有意收購羅瑞(左)與鮑威爾(右)雙衛。 美聯社
暴龍本季可能要當賣家，傳76人有意收購羅瑞(左)與鮑威爾(右)雙衛。 美聯社

本賽季受傷兵及新冠病毒的侵襲下，目前暴龍戰績僅有17勝26負，離季後賽也漸行漸遠，在交易截止日即將到來的情況下，也傳出暴龍將以賣家身分探詢市場，《ESPN》記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）更是加碼爆料，除了主控羅瑞(Kyle Lowry)外，暴龍也在探詢陣中搖擺人鮑威爾（Norman Powell）的交易可能性。

根據沃納羅斯基報導，76人與熱火是最積極追求羅瑞的隊伍，但暴龍對兩隊提出的交易籌碼不感興趣，隨後沃納羅斯基也指出，76人也向暴龍詢問了隊友鮑威爾的報價，也有意網羅雷霆的希爾（George Hill）、鵜鶘的鮑爾（Lonzo Ball）。

將滿35歲的羅瑞本季平均可攻下17.6分、5.6籃板、7.4助攻，三分命中率高達3成91，羅瑞本季年薪3050萬美元，將在今年休賽季尋求另一份合約；而27歲的鮑威爾在本季打出生涯年，場均19.7分以及高達4成3的三分球命中率，打出超值身手的鮑威爾，預計不會執行下賽季1160萬美元的球員選項，將尋求一紙頂級合約。

鮑威爾 鮑爾

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