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NBA／柯瑞至少再缺席一周 勇士教頭將讓威斯曼固定先發

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
柯瑞經過MRI檢查後，確定至少要再缺席一周。 美聯社
柯瑞經過MRI檢查後，確定至少要再缺席一周。 美聯社

之前出戰火箭隊傷到尾椎的勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry），經過MRI檢查後，確定至少要再缺席一周，勇士教頭柯爾（Steve Kerr）今天透露，柯瑞傷處有發炎情形，保險起見最近4戰都會掛免戰牌。

柯爾表示，柯瑞今天進行了MRI檢查，結果是尾椎有發炎情形，「他頭幾天就是休息，也有些進展，周一做了一些訓練，然後就很酸痛，所以我們訓練團隊和柯瑞集思廣益，有共識這可能比我們預期和期待要再更久一點，所以我們一周內會再評估。」

上周成傷兵的柯瑞，連同今天已經連3天缺席，球隊原本希望他很快就能復出，但MRI檢查結果不如預期，所幸球團今天迎接榜眼新秀威斯曼（James Wiseman）和前鋒帕斯柯爾（Eric Paschall）歸隊，兩人都因聯盟防疫規定缺席上周的賽事。

勇士教頭柯爾表示19歲的威斯曼接續賽季可能都會以先發角色出賽。 美聯社
勇士教頭柯爾表示19歲的威斯曼接續賽季可能都會以先發角色出賽。 美聯社

柯爾提到，19歲的威斯曼接續賽季可能都會以先發角色出賽，「這是讓他進入先發很好的時間點，如同大家所知，我們這一季試過很多不同的組合，先發不是那麼多，我們大概有4人是先發班底，但我們嘗試很多陣容。經過超過40場比賽後，感覺威斯曼的進展順利，有掌握到很多概念，這很重要，尤其在他因為手腕受傷缺席10多場比賽，又因防疫規定3場沒打後，他需要在場上。」

威斯曼今天先發出賽26分鐘，成績是11分、4籃板；柯爾也提到，這個月才從發展聯盟被召回的二年級生波爾（Jordan Poole），在柯瑞養傷下會有更多上場時間，今天先發出賽的波爾就有團隊次高19分顯出，不過球隊以98：109敗給76人隊。

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