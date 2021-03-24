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NBA／今日戰績表 湖人少雙星變得平凡苦吞3連敗

聯合新聞網 / 整理
湖人少了詹姆斯與戴維斯兩大巨星就變得很平凡，慘敗鵜鶘苦吞3連敗。 路透社
湖人少了詹姆斯與戴維斯兩大巨星就變得很平凡，慘敗鵜鶘苦吞3連敗。 路透社

NBA今日戰績表

金塊 110:99 魔術

巫師 113:131 尼克

湖人 111:128 鵜鶘

太陽 110:100 熱火

76人 108:98 勇士

籃網 116:112 拓荒者

NBA明日賽程

時間 客場 主場

07:00 活塞 vs. 溜馬

07:30 塞爾蒂克 vs. 公鹿(愛爾達體育1台)

07:30 金塊 vs. 暴龍

08:00 騎士 vs. 公牛

08:00 黃蜂 vs. 火箭

08:00 獨行俠 vs. 灰狼(緯來體育台)

08:00 太陽 vs. 魔術

08:00 灰熊 vs. 雷霆

08:30 快艇 vs. 馬刺

10:00 老鷹 vs. 國王

10:00 籃網 vs. 爵士(Eleven Sports1、愛爾達體育1台)

NBA戰績排行

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