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NBA／今日戰績表 湖人少雙星變得平凡苦吞3連敗
NBA今日戰績表
金塊 110:99 魔術
巫師 113:131 尼克
湖人 111:128 鵜鶘
太陽 110:100 熱火
76人 108:98 勇士
籃網 116:112 拓荒者
NBA明日賽程
時間 客場 主場
07:00 活塞 vs. 溜馬
07:30 塞爾蒂克 vs. 公鹿(愛爾達體育1台)
07:30 金塊 vs. 暴龍
08:00 騎士 vs. 公牛
08:00 黃蜂 vs. 火箭
08:00 獨行俠 vs. 灰狼(緯來體育台)
08:00 太陽 vs. 魔術
08:00 灰熊 vs. 雷霆
08:30 快艇 vs. 馬刺
10:00 老鷹 vs. 國王
10:00 籃網 vs. 爵士(Eleven Sports1、愛爾達體育1台)
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