NBA／今日戰績表 湖人少雙星變得平凡苦吞3連敗

身為運動品牌adidas旗下擁有簽名鞋款球星，里拉德（Damian Lillard）日前比賽前進場時，被拍到腳上竟意外穿著同門的哈登（James Harden）簽名鞋款掀起熱議，也讓兩位球星在推特上表

2021-03-24 15:50