快訊

詐領獎金！千萬中獎發票沒人領 店家偽造遭檢調搜索

囤房稅將影響78萬租戶？政府沒說清楚的五件事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／湖人鎖定補強佐蒙德 紐媒：將成籃網大麻煩

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
紐約媒體認為若佐蒙德最終在被買斷合約後選擇加盟湖人，將會對籃網形成巨大的麻煩。 法新社
紐約媒體認為若佐蒙德最終在被買斷合約後選擇加盟湖人，將會對籃網形成巨大的麻煩。 法新社

洛杉磯湖人隊在26日的交易截止日前陣容異動謠言不斷，更有消息指出球團高層已將補強目標鎖定在克里夫蘭騎士中鋒佐蒙德（Andre Drummond）身上，而紐約媒體也在今天撰文表示，假使佐蒙德最終在被買斷合約後選擇加盟湖人，將會對於志在爭冠的布魯克林籃網形成巨大的麻煩。

在二月中與騎士達成不出賽協議後就未再登場的佐蒙德，經過一個多月仍未尋找到下一任東家，最主要的原因仍在於他本賽季的2870萬美元合約，讓騎士要透過交易來將他送出的難度相當高，甚至不少球團已經擺明要等待騎士買斷佐蒙德的合約後再出手招攬，其中就傳出包括了衛冕軍湖人。

「紐約每日新聞」就指出，佐蒙德有很高的機率會依照活塞買斷葛里芬（Blake Griffin）並加盟籃網的模式，在與騎士達成買斷協議後自由選擇新東家，而在籃網已幾乎確定退出競爭行列的情況下，湖人將有很高的機率成為佐蒙德的下一任東家，但這將會讓籃網付出不小代價。

報導中指出，籃網本賽季平均每場比賽被對手在禁區拿下50.5分，在全聯盟中排名第4高，尤其佐蒙德在本賽季最後一次出戰籃網的比賽中還繳出19分16籃板4助攻的亮眼數據，如他再加入禁區已擁有戴維斯（Anthony Davis）、庫茲瑪（Kyle Kuzma）和哈瑞爾（Montrezl Harrell）的湖人，無疑將會在籃網的弱點上形成更大的打擊，甚至成為籃網問鼎冠軍最大的阻礙。

籃網 湖人 騎士

延伸閱讀

交易截止前捕風捉影 補強策略影響季後賽結果

甩不掉佐蒙德沒關係 騎士重建關鍵還是在勒夫

NBA／傳佐蒙德若被騎士買斷 湖人有信心搶下

萊里佈局如后翼棄兵 準備出手奪冠拼圖

相關新聞

NBA／柯瑞至少再缺席一周 勇士教頭將讓威斯曼固定先發

之前出戰火箭隊傷到尾椎的勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry），經過MRI檢查後，確定至少要再缺席一周，勇士教...

NBA／加盟後19場關鍵戰拿16勝 哈登讓籃網不同了

布魯克林籃網在今天出戰波特蘭拓荒者的比賽中，儘管球隊主控厄文（Kyrie Irving）因為私人因素缺陣，但帶傷上陣的「...

NBA／湖人鎖定補強佐蒙德 紐媒：將成籃網大麻煩

洛杉磯湖人隊在26日的交易截止日前陣容異動謠言不斷，更有消息指出球團高層已將補強目標鎖定在克里夫蘭騎士中鋒佐蒙德（And...

NBA／威廉森再創特殊紀錄 超越唐西奇、詹姆斯

威廉森（Zion Williamson）今天面對湖人13投9中，高效率攻下27分9籃板5助攻，這是他連續5場比賽以5成以上命中率至少拿到25分。 此外，根據統計，威廉森已經連續21場比賽至少拿到

NBA／溜馬要當賣家？ 傳聆聽波格登、沙波尼斯報價

哈登（James Harden）先前透過4方大交易轉戰籃網，溜馬也名列其中且送出陣中球星歐拉迪波（Victor Oladipo）並拿回勒佛特（Caris LeVert），《雅虎體育》記者古德威爾（Vi

NBA／賽前進場穿哈登簽名鞋 里拉德：只在場上競爭

身為運動品牌adidas旗下擁有簽名鞋款球星，里拉德（Damian Lillard）日前比賽前進場時，被拍到腳上竟意外穿著同門的哈登（James Harden）簽名鞋款掀起熱議，也讓兩位球星在推特上表

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。