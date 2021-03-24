NBA／湖人鎖定補強佐蒙德 紐媒：將成籃網大麻煩

洛杉磯湖人隊在26日的交易截止日前陣容異動謠言不斷，更有消息指出球團高層已將補強目標鎖定在克里夫蘭騎士中鋒佐蒙德（Andre Drummond）身上，而紐約媒體也在今天撰文表示，假使佐蒙德最終在被買斷合約後選擇加盟湖人，將會對於志在爭冠的布魯克林籃網形成巨大的麻煩。

在二月中與騎士達成不出賽協議後就未再登場的佐蒙德，經過一個多月仍未尋找到下一任東家，最主要的原因仍在於他本賽季的2870萬美元合約，讓騎士要透過交易來將他送出的難度相當高，甚至不少球團已經擺明要等待騎士買斷佐蒙德的合約後再出手招攬，其中就傳出包括了衛冕軍湖人。

「紐約每日新聞」就指出，佐蒙德有很高的機率會依照活塞買斷葛里芬（Blake Griffin）並加盟籃網的模式，在與騎士達成買斷協議後自由選擇新東家，而在籃網已幾乎確定退出競爭行列的情況下，湖人將有很高的機率成為佐蒙德的下一任東家，但這將會讓籃網付出不小代價。

報導中指出，籃網本賽季平均每場比賽被對手在禁區拿下50.5分，在全聯盟中排名第4高，尤其佐蒙德在本賽季最後一次出戰籃網的比賽中還繳出19分16籃板4助攻的亮眼數據，如他再加入禁區已擁有戴維斯（Anthony Davis）、庫茲瑪（Kyle Kuzma）和哈瑞爾（Montrezl Harrell）的湖人，無疑將會在籃網的弱點上形成更大的打擊，甚至成為籃網問鼎冠軍最大的阻礙。