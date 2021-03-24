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NBA／加盟後19場關鍵戰拿16勝 哈登讓籃網不同了

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
根據ESPN統計數據，在哈登(右)1月中加盟籃網以來，籃網在19場關鍵賽事中共計拿下16勝，等於是一個人帶領球隊脫胎換骨！ 路透社
根據ESPN統計數據，在哈登(右)1月中加盟籃網以來，籃網在19場關鍵賽事中共計拿下16勝，等於是一個人帶領球隊脫胎換骨！ 路透社

布魯克林籃網在今天出戰波特蘭拓荒者的比賽中，儘管球隊主控厄文（Kyrie Irving）因為私人因素缺陣，但帶傷上陣的「大鬍子」哈登（James Harden）在送出平個人生涯最多的17助攻領軍下，仍是在這場拉鋸戰中帶領籃網以4分差距險勝，籃網在他1月中加盟後，也寫下於關鍵戰（最後5分鐘內僅5分差賽事）16勝3敗領先全聯盟的戰績。

籃網主控厄文在日前因為私人因素向球隊告假3場賽事後，球隊主帥奈許（Steve Nash）也在今天宣布另一名球星杜蘭特（Kevin Durant）將不會跟隨球隊參加客場之旅，好讓處在復健「關鍵期」的他得以安心靜養，「我們覺得到處旅行對於他並沒有幫助，畢竟他正努力處在復健的關鍵時期。」

兩大球星的缺陣也讓三巨頭中唯一登場的哈登必須扛起更大的壓力，儘管在今天與拓荒者賽前他也傳出頸部不適，不過他仍是繳出全隊最高的25分外帶平生涯最高的17助攻，在手感並不理想的情況下，在第四節仍透過個人助攻幫助球隊進帳11分，幫助籃網以4分差距險勝拓荒者。

根據ESPN統計數據，在哈登1月中加盟籃網以來，籃網在19場關鍵賽事中共計拿下16勝，在這段時間的勝場數高居聯盟之冠，而在哈登加盟前，籃網本季的7場關鍵戰中僅拿下3勝，表現明顯不同於以往。

在幫助球隊拿下今晚勝利後，哈登透露其實肩頸不適的狀況一度讓他差點上不了場，不過他並不想為自己尋找缺賽的藉口，「球隊需要我，我就努力做到最好，我熱愛打球，也喜歡下場接受挑戰，在球場上很難所有事情都達到兩全其美，所以我必須在不冒險的情況下對比賽做出影響性。」

籃網 哈登 拓荒者

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