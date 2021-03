NBA／金塊贏球無喜悅 總教練悼槍案死者淚崩

約柯奇今天繳出28 分、15籃板、10助攻的「大三元」成績,率NBA金塊以110比99擊敗地主魔術。賽後談及科羅拉多州至少10死槍擊案時,金塊總教練馬龍當場淚崩。

在這場美國職籃NBA丹佛金塊對奧蘭多魔術之戰賽後,金塊總教練馬龍(Michael Malone)在唸出22日發生在丹佛附近一起槍案中喪命的10人姓名時,抑制不住悲痛的情緒當場流淚。

22日槍擊事件發生在波爾德(Boulder)一家名為King Soopers的雜貨店,至少包括1名當地員警在內的10人遭凶嫌擊斃,成為美國今年第7起大規模殺人案件。

It's about more than basketball.



Prior to tonight's game, Coach Malone expressed his emotions regarding the tragic events that took place in Boulder yesterday. pic.twitter.com/GIKFxakozE