NBA／金塊贏球無喜悅 總教練悼槍案死者淚崩

約柯奇今天繳出28 分、15籃板、10助攻的「大三元」成績，率NBA金塊以110比99擊敗地主魔術。賽後談及科羅拉多州至少10死槍擊案時，金塊總教練馬龍當場淚崩。

在這場美國職籃NBA丹佛金塊對奧蘭多魔術之戰賽後，金塊總教練馬龍（Michael Malone）在唸出22日發生在丹佛附近一起槍案中喪命的10人姓名時，抑制不住悲痛的情緒當場流淚。

22日槍擊事件發生在波爾德（Boulder）一家名為King Soopers的雜貨店，至少包括1名當地員警在內的10人遭凶嫌擊斃，成為美國今年第7起大規模殺人案件。

It's about more than basketball.



Prior to tonight's game, Coach Malone expressed his emotions regarding the tragic events that took place in Boulder yesterday. pic.twitter.com/GIKFxakozE — Denver Nuggets (@nuggets) March 23, 2021

上週NBA西區單週最佳球員約柯奇（Nikola Jokic）在這場比賽拿下大三元，是他連續兩戰有此亮眼表現，也是他本季第12次、生涯第53次大三元。

金塊今天贏球，拿下對魔術的9連勝，兩隊近11次交手，金塊狂掃9勝。金塊陣中的穆雷（Jamal Murray）此役攻下21分，波特（Michael Porter Jr.）、巴頓（Will Barton）分別獲得18分、17分，替補的多齊爾（PJ Dozier）也為球隊挹注14分。

今天開始客場3連戰的金塊，此役贏球後，在客場作戰已獲6連勝。

近12戰吞下11敗的魔術，陣中的佛尼爾（Evan Fournier）這場比賽砍進5個三分球、得到31分，追平他個人本季單場最高分紀錄，佛西維奇（Nikola Vucevic）25投8中攻下18分，阿米努（Al-Farouq Aminu）有17分、10籃板的「雙十」表現。

包括佛尼爾終場前7分6秒砍進的三分球，讓落後最多達24分的魔術以84比89追近，第4節曾兩度將落後比分縮小到剩下5分，但金塊都能擋住魔術的反撲。