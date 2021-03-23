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NBA／傳魔術葛登高喊「賣我」 拒絕被送往重建隊伍

聯合新聞網 / 綜合報導
魔術全能大前鋒葛登像球隊要求交易，且拒絕去重建球隊！ 美聯社
魔術全能大前鋒葛登像球隊要求交易，且拒絕去重建球隊！ 美聯社

開季戰績一度衝上東區龍頭，看似有望連續3年搶進季後賽的魔術，但卻在日前苦吞9連敗，戰績僅有14勝28負，排在東區第14位，在魔術如此不振的情況下，雙上加霜的是傳出隊內全能大前鋒葛登（Aaron Gordon），已向球隊高層要求將自己交易出去，也拒絕被送往重建球隊。

魔術季前傷了禁區大將艾薩克（Jonathan Isaac），仍繳出優異戰績，甚至曾攻上東區龍頭寶座，但終究逃不過傷病魔咒，主控佛爾茲（Markelle Fultz）因十字韌帶斷裂而宣布報銷，從此魔術戰績一落千丈，根據《The Athletic》報導，葛登早已在2月就請示球隊將他交易，也傳出塞爾蒂克、拓荒者、金塊、勇士、活塞、灰狼及火箭，都要意願透過交易來換取這位體能勁爆的大前鋒。

根據《雅虎體育》記者海恩斯（Chris Haynes）報導，魔術與火箭原已達成口頭交易，不過因為葛登不願被交易至重建球隊，因此交易無疾而終。

葛登在2014年選秀會於第4順位被魔術選中，生涯初期以勁爆灌籃而聞名，而近3年在總教練克利福德（Steve Clifford）指導下，開始綻放全能球員的風采，但依舊無法帶領球隊更上層樓。葛登的合約直到下季才結束，本季年薪為1800萬美元，下個賽季則是1640萬美元，對於季後賽潛在球隊，身手全能的葛登不妨是個好選擇。

東區 火箭 體育

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