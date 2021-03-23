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NBA／「玫瑰」羅斯自曝染疫 稱比流感難受10倍
紐約尼克「飆風玫瑰」羅斯今天歸隊，他坦承會缺席這麼長一段時間，是因染上2019冠狀病毒疾病，他覺得難受程度是流感的10倍。目前，他重回球場的時間尚未確定。
看起來疲憊不堪的羅斯（Derrick Rose），今天詳述了他感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的情況，並說他的孩子也染疫了，而他們都在一起隔離。
羅斯說：「他們說每個人的情況不同，至於我的話，這是我過去未曾有過的感覺。我知道很多人都輕忽2019冠狀病毒疾病，但它其實是很嚴重的，那是真的。過去我曾得過流感，這完全不像流感，因為這難受的程度大概是流感的10倍。」
32歲的羅斯自2月28日起就沒有再出賽，他錯過尼克在明星賽前的兩場比賽，和球隊下半季至今的全部6場比賽。
雖然尼克宣布羅斯已經不受NBA健康和安全條例限制，但他的狀況得先恢復，才會回到場上。
羅斯這次是在3月2日尼克對上聖安東尼奧馬刺一役首度缺席，他表示自己在隔天就病了，在家隔離期間甚至完全無法訓練。
尼克2月8日把羅斯從底特律活塞交易過來，他在轉隊後出賽10場，其中有3場先發，平均每戰可獲12.5分、4.9助攻。羅斯在來到尼克後，再度效力於總教練席柏杜（Tom Thibodeau）麾下，兩人過去曾在芝加哥公牛、明尼蘇達灰狼共事過。
有羅斯在陣中時，尼克拿下7勝3敗的成績，在他先發的最後3場比賽，尼克都獲得勝利。
羅斯說：「回到球場並打出應有的節奏，甚至回到我該有的水準，那需要花點時間，但我每天都會用盡全力，而那是我唯一能做的。」
羅斯是2008年的NBA選秀狀元，他曾在2010-11年球季獲選年度最有價值球員（MVP）。
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