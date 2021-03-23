擺爛哲學vs.抱團文化 NBA球隊M型化的悲歌

火箭輸雷霆後吞下20連敗，創下NBA今年單隊和火箭隊史最長連敗紀錄，NBA最長連敗紀錄是費城76人保持的28連敗。火箭不想贏球？未必。球團高層授意往樂透選秀奔去，試圖搶一支狀元籤有利重建？也不盡然。但火箭上半季一直贏不了球，在傷兵滿營情況下也沒有用盡辦法努力贏球，這是事實。

在NBA擺爛是一種哲學，你得輸得沒有理由，輸得很難解釋，甚至輸到無法翻身，擺爛哲學長外以來一直是聯盟最大傷害。抱團文化能刺激收視和創造關注力，不管你喜不喜歡，支不支持，抱團就是可以營造龐大聲勢，創造極大能量。

有錢的球隊就是可以這麼任性，無限燒錢打造抱團的好環境，讓球隊越來越大團。 美聯社

NBA現在是有錢的球隊拼抱團，創造短期效益和競爭力。沒錢的球隊拼選秀，用各種擺爛奇招，刻意往樂透區衝刺，就算搶不到狀元籤，榜眼和探花都很值錢。

火箭擺爛，一半是意外，因為主力傷兵實在太多，但同樣少不了操作。一個賽季內同時出清衛斯特布魯克和哈登兩名MVP規格球星，這樣的操盤和決策非比尋常。火箭透過交易換來兩名核心球星是沃爾、歐拉迪波，過去兩年都有嚴重傷病史，這又是另一個故事。

火箭這兩年並非盛極而衰，而是一錯再錯。2019年夏天送走保羅鑄下大錯，導致球隊一洩千里，2020年先交易衛斯特布魯克是二錯，球隊失去競爭力，2021年再交易哈登，火箭連三錯，終致萬劫不復。所以火箭擺爛計畫，出清薪資，跌到谷底，也只是順勢而為。

看著老將保羅(左)近兩季帶著雷霆、太陽往上衝，火箭卻是搞到賠了夫人又折兵，真的讓人感嘆「一步錯、步步錯」。 美聯社

NBA對抱團有重重豪華稅做為約束和規範，會剝球隊三層皮，所有球隊都不敢輕易逾矩，誰都不想跟鈔票過不去。但對於球隊擺爛，NBA就束手無策，因為很難有實質證據和約束規範，可以用來制止球隊擺爛行徑。

火箭20連敗期間，經常擺上一套先發球員身高都在200公分以下陣容，主要九人輪換只有一個短約球員身高逾200公分，這在NBA歷史絕不尋常，放在國際籃球也很詭異。火箭已經派不出足夠人手和長人打比賽，20連敗期間又把還能打、也還像個NBA球員的中鋒卡珍斯買斷，丟棄在自由市場，一直到現在還沒有人撿，更讓人匪夷所思，擺爛已經沒有極限。

NBA競爭走向極端，抱團是趨勢，更能創造關注力、話題。但擺爛文化帶來的傷害非常深遠，新人選秀會上全世界最好球員都害怕去這些擺爛，又沒有球隊文化的球隊，惡性循環的結果，也讓那些抱有狀元籤球隊，幾乎沒有翻身希望和可能。

灰狼爛了至少六年，還看不到盡頭，鵜鶘2019年走了戴維斯，4-5年後會不會又要走了威廉森，看起來機率不小。當擺爛成為文化，卻難以完成救贖，NBA徹底進入M型社會，走向更極端，許多比賽也更難看。

灰狼雖然常常有好籤運，但長期擺爛讓球隊失去贏球動力與目標，蒐集再多年輕好手也只是為人作嫁。 美聯社

當代NBA大多數球隊都很難建立真正球隊文化，培養好的團隊和球星，一旦6-8年基礎重建不成，只能再次循環重建，擺爛文化一再重複，大量累積選秀權、首輪籤，只剩炒作市場和交易利益，難以形成氣候。小市場、小城市球隊如果少了幸運，在NBA當代M型社會裡將很難翻身，擺爛只會讓球迷更可憐。

大城市、大球隊如果也沒有運氣，同時逐步建立球隊文化，比如像紐約尼克，最終也是損耗，球迷除了忠誠和情感，他們更需要精采好看的比賽和球星，任何一支球隊都不能淪為球星墳場。

NBA是該想辦法約束一下那些戰績跌停，用人、戰力、交易離譜擺爛的球隊，讓比賽更精采好看，聯盟競爭、文化更紮實堅韌，否則接下來重挫的必然是電視收視和總體營收，那是無法預估的損害。