交易截止前捕風捉影 補強策略影響季後賽結果

NBA進入下半球季，各隊衝刺季後賽的機會就在交易大限前，以往透過補強注入贏球能量的案例不勝枚舉，進入重建的球隊亦可藉交易換籌碼，我們不妨借此機會瞭解，有哪些球隊可能在這幾天更換東家。

早在季初，與休士頓火箭隊貌合神離的哈登（James Harden）便尋來春天，飛向布魯克林與杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）組成三巨頭，明星賽期間更盤來與前東家買斷的大前鋒葛里芬（Blake Griffin），頓時躍升本季奪冠大熱門。除此之外，昔日MVP羅斯（Derrick Rose）亦重返紐約，希望幫助藍道（Julius Randle）左右手率尼克隊突破重圍，交易均讓不開放觀眾入場的NBA得以維持話題熱度。

以目前戰績觀之，今年表現差強人意的波士頓塞爾蒂克隊亟需補強，至美西時間21日勝率剛好五成，於東區排名第7位。尋求交易的對象，可能是奧蘭多魔術隊這種重建隊伍。聯盟各隊的總經理當務之急，是想盡辦法端出一盤好菜，吸引球星和所屬的重建隊伍點頭，讓他們相信這筆交易雙方互蒙其利，最重要還是能臨門一腳把球隊送入季後賽。

克里夫蘭騎士隊失去詹姆斯（LaBron James）後，至今仍沒找到重建答案。東區排名第13位晉級幾乎無望，陣中的大前鋒南斯（Larry Nance Jr.）吸引多隊關注，主要是持續進步中，本季達到新水平，三分球命中率達36.7％，每場1.8次抄截也獲對位球員肯定。對騎士隊而言，南斯進步的唯一價值，就是提升行情，尤其對需要提振防守的費城76人隊，在這節骨眼他們不需要有人搶分，只要藍領苦工即可，南斯便符合這條件。

芝加哥公牛隊東區排名第10位，要進季後賽不太容易，與其勉強衝刺不如提早重建，送走出色的3D球員波特（Otto Porter）這即戰力符合邏輯，主要是他在本季結束後成自由球員，公牛隊沒必要等那時放人，不如趁機會換入新血。波特的價值，或許波特蘭拓荒者隊最識貨，在里拉德（Damian Lillard）、麥凱倫（C.J. McCollum）為核心之外，注入外圍進攻火力。

公牛3D球員波特(左)被排擠在主力先發陣容之外，沒有太大的發揮空間，但卻是拓荒者非常需要的球員。 美聯社

在紐約崛起的明星波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），未能在達拉斯複製顛峰，過去幾周陷入交易流言，即使庫班（Mark Cuban）多次滅火，仍無阻各界看衰他和唐西奇（Luka Doncic）的歐洲雙星搭檔。目前傳出的交易對象是金州勇士隊，該隊戰績剛好過五成，排在西區第9位衝季後賽還沒絕望，波爾辛吉斯具備出色的投射能力，聯盟球評認為他比格林（Draymond Green）更適合四、五號位。不過，獨行俠隊也非省油的燈，各方預估勇士隊恐怕要端出前狀元威金斯（Andrew Wiggins），才有可能將雙方留在談判桌，尤其獨行俠隊、勇士隊分別在第8和第9位，互換球員後要拉下的對手就是彼此，最終結果值得關注。

洛杉磯湖人隊在詹姆斯受傷後，連霸之路蒙上陰影，此時勢必得從觀望，改變為積極談判的買家。各大媒體臆測，湖人隊對於騎士隊的佐蒙德（Andre Drummond）興趣濃厚，只是前者希望是球員自己和東家合約買斷，然後再展開談判，嚴格來說不算交易。

洛杉磯湖人隊兩大球星傷退，嚴重威脅到既有戰力，此時若能透過買斷方式延攬佐蒙德(中)的話，即可保有季後賽一線生機。 美聯社

騎士隊早在月前，就四處兜售這位實力雄厚的大前鋒，但這段時間均乏人問津，主要是各隊都明白，克里夫蘭這邊要的不會太少。所以，最理想是仿效葛里芬模式，透過買斷分道揚鑣，接著再由各隊自行接觸，佐蒙德平均每場可攻下17.5分、13.5個籃板，可迅速補強湖人隊單薄的禁區，特別是加索（Marc Gasol）快速退化的身手，顯然無法填補戰力需求。

佐蒙德、南斯若走，騎士隊更沒有必要留下其他戰力，今年才加盟的麥基(JaVale McGee)預料會成為下一個送走的棋子。持續壯大自己的籃網隊，需要更多藍領捍衛籃框，麥基相當適合角色設定，尤其輔佐過勇士隊、湖人隊球星，他很懂得如何在「超巨」旁打球。況且，丁威迪（Spencer Dinwiddie）持續養傷中，喬登（DeAndre Jordan）的焦躁情緒、克萊斯頓（Nicolas Claxton）的差強人意，已讓球團失去耐心，此時弄來一位好用的中鋒應可帶來助益。

幾支確定無緣季後賽的重建隊伍，勢必成為賣家，譬如克里夫蘭騎士隊擺明打包手上的幾位球員想拋售，提早進入重建階段。 美聯社

丹佛金塊隊本季磨合漸入佳境，尤其約柯奇（Nikola Jokic）打出MVP的表現，若能搭配穆雷（Jamal Murray）和令一位副手，應能在季後賽大有可為。現在沙加緬度國王隊的巴恩斯（Harrison Barnes），適合擔任兩大明星之外的第三得分點，特別是巴恩斯打好或者打得壞，對重建的國王隊都沒價值。

現在聖安東尼奧馬刺隊的艾德里奇（LaMarcus Aldridge），已經確定不在球隊輪替陣容中，球團屬意將其送走，目前傳出可能的對象是波士頓賽爾蒂克隊。此外，於底特律活塞隊爆發的葛蘭特（Jerami Grant），也是外界盛傳綠衫軍有意延攬的球員。

去年逐冠功虧一簣，本季邁阿密熱火隊建軍部署更謹慎，目前傳出休士頓火箭隊的歐拉迪波（Victor Oladipo）是補強對象。對火箭隊來說，歐拉迪波到期的合約是促成交易因素，因為該隊應不會將其列為重建的核心。相較起來，熱火隊的年輕陣容更是大有可為。

邁阿密熱火隊去年逐冠功虧一簣，本季部署更為縝密，一般預料將在交易截止日前出手延攬大將，火箭隊的歐拉迪波(中)即為可能人選。 美聯社

多倫多暴龍隊的羅瑞（Kyle Lowry），是媒體臆測另一交易熱點。暴龍隊目前尷尬，身處於衝刺季後賽還是重建，假設選後者的話，羅瑞即不符合陣容，與洛杉磯快艇隊交易或可是一選項。利多的是，羅瑞和快艇隊的雷納德（Kawhi Leonard）、伊巴卡（Serge Ibaka）再熟悉不過，加盟可減少磨合時間，對這支隊伍衝刺季後賽勢必有利無害。