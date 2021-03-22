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NBA／傳出一萬助攻 CP3史上第6人

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
保羅。 美聯社
保羅。 美聯社

太陽隊後衛保羅（Chris Paul）今天達成生涯里程碑，面對湖人隊他繳出11分、10籃板和13助攻的「大三元」演出，除助隊以111：94奪勝，他的生涯助攻數也達到1萬大關，成為史上第6人。

保羅第三節傳出一次「空中接力」，完成生涯里程碑，率隊擊敗湖人後的助攻數已達10004次；目前在他前面的僅有「魔術」強森（Magic Johnson）的10141次、傑克森（Mark Jackson）的10334次、現任籃網隊教頭奈許（Steve Nash）的10335次、基德（Jason Kidd）的12091次，以及史塔克頓（John Stockton）的15806次。

超過130位球員接過保羅的助攻，轉戰籃網的葛里芬（Blake Griffin）是最大「受益者」，共接獲保羅1157次助攻，再來分別是衛斯特（David West）的1120次，以及瑞迪克（JJ Redick）的634次。

35歲的保羅本季場均可傳出8.8助攻，排在助攻榜第5，且只要再535分就能成為史上第一個完成2萬分、1萬助攻的球員。

保羅 籃網 湖人

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