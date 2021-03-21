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UBA／斷世新雙冠美夢 政大奪隊史首冠

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
政大洋將丁恩迪（中）在包夾中攻擊籃框。記者侯永全／攝影
政大洋將丁恩迪（中）在包夾中攻擊籃框。記者侯永全／攝影

世新大學挑戰109學年富邦人壽UBA公開一級男、女「雙冠」的目標，壓軸戰被政治大學雄鷹男籃隊阻斷，政大隊長張鎮衙25分領軍下，全場飆進13記三分球，上半場打完就取得兩位數領先，全場一路壓著世新打，最終就以82：70迎接隊史首冠。

109學年兩隊在預賽和複賽交手時，都是世新帶走勝利，政大「事不過三」，今天開賽先是張鎮衙外線破網，菜鳥後衛游艾喆也加入得分行列，加上王凱裕連飆兩記外線，打出15：3攻勢；世新雖有「新台灣人」阿巴西三分球、快攻追分，首節政大仍以22：16領先。

政大第二節持續在外線開火，替補射手李允傑連飆2記三分球，個人連拿8分下將領先擴大到37：20；世新在簡賀宇飆進外線後一度追到30：40，不過政大在洪楷傑壓哨外線助陣下，半場打完仍握有43：30優勢。

易籃後政大外線手感仍火燙，隊長張鎮衙第三節先飆打板三分球再快攻取分，他一人包辦全隊單節前17分的11分，助隊將領先擴大到60：40；世新靠阿巴西和李威廷追分，李威廷第三節末2罰俱中後，將差距縮小到58：70。

張鎮衙、游艾喆和丁恩迪第四節聯手打出5：0攻勢，阿巴西也回敬三分球在內的連5分，吳彥陞籃下打進後差距又到65：75；政大先靠丁恩迪籃下打進，洪楷傑和張鎮衙再4罰中3，領先再到80：67，世新張隆政最後39秒飆進外線為時已晚，最終政大就以12分差迎接最後勝利。

政大106學年重新組軍挑戰UBA，第一年打下公開二級季軍後升上公開一級，第3年不但闖進隊史第一度台北小巨蛋，今天更在市長柯文哲見證下奪下隊史首冠。

政大隊長張鎮衙前三節就攻下22分。記者侯永全／攝影
政大隊長張鎮衙前三節就攻下22分。記者侯永全／攝影
政大後衛游艾喆（右）切入。記者侯永全／攝影
政大後衛游艾喆（右）切入。記者侯永全／攝影
台北市市長柯文哲觀賞UBA公開男一級冠軍賽。記者侯永全／攝影
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張鎮衙 洪楷傑 UBA

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