NBA／今日戰績表 湖人詹皇缺陣不敵太陽吞下二連敗

火箭今（22）日主力精銳盡出還是打不贏主將休兵的雷霆，苦吞聯盟史上第3長的20連敗，再3場就追平第2名紀錄，而史上最長為詹姆斯（LeBron James）出走後2010-11年的騎士與2013-14年的「相信過程」76人共同保持的26連敗。

2021-03-22 14:47