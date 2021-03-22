NBA／今日戰績表 湖人詹皇缺陣不敵太陽吞下二連敗
NBA今日戰績表
溜馬 109：106(OT) 熱火
鵜鶘 113：108 金塊
魔術 96：112 塞爾蒂克
巫師 106：113 籃網
暴龍 105：116 騎士
公牛 100：86 活塞
76人 101：100(OT) 尼克
湖人 94：111 太陽
獨行俠 132：92 拓荒者
NBA明日賽程
時間 客場 主場
07:30 國王 vs. 騎士
08:00 雷霆 vs. 灰狼
08:30 黃蜂 vs. 馬刺
09:00 爵士 vs. 公牛
09:00 暴龍 vs. 火箭
09:00 塞爾蒂克 vs. 灰熊
09:00 溜馬 vs. 公鹿(緯來體育台)
10:00 老鷹 vs. 快艇(愛爾達體育1台)
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