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NBA／今日戰績表 湖人詹皇缺陣不敵太陽吞下二連敗

聯合新聞網 / 綜合報導
布克。 路透
布克。 路透

NBA今日戰績表

溜馬 109：106(OT) 熱火

雷霆 114：112 火箭

鵜鶘 113：108 金塊

魔術 96：112 塞爾蒂克

巫師 106：113 籃網

暴龍 105：116 騎士

公牛 100：86 活塞

76人 101：100(OT) 尼克

湖人 94：111 太陽

獨行俠 132：92 拓荒者

NBA明日賽程

時間 客場 主場

07:30 國王 vs. 騎士

08:00 雷霆 vs. 灰狼

08:30 黃蜂 vs. 馬刺

09:00 爵士 vs. 公牛

09:00 暴龍 vs. 火箭

09:00 塞爾蒂克 vs. 灰熊

09:00 溜馬 vs. 公鹿(緯來體育台)

10:00 老鷹 vs. 快艇(愛爾達體育1台)

NBA戰績排行

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