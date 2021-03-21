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NBA／詹姆斯哀嚎嚇壞隊友 腳踝扭傷歸期不定
NBA湖人超級球星詹姆斯今天在比賽中受傷倒地，他痛苦的哀嚎嚇壞庫茲瑪等一票隊友。經過檢查，他右腿傷勢診斷為高位腳踝扭傷，暫時無法確定何時才能歸隊。
美國職籃NBA洛杉磯湖人的「詹皇」詹姆斯（LeBron James），今天比賽在爭球過程中，被亞特蘭大老鷹的希爾（Solomon Hill）撞到右腳，腳踝一度誇張的扭曲變形，他隨即一臉痛苦的摔倒在地並發出慘叫。
雖然他曾硬撐著回到場上，還砍進了一個三分球，但沒多久後便在訓練員陪同下進到休息室。
法新社報報導，一向強悍的詹姆斯，今天痛苦的模樣嚇壞隊友。
前鋒庫茲瑪（Kyle Kuzma）表示，他沒有清楚看到詹姆斯受傷的過程，但「他從來沒有這樣慘叫過，一次也沒有，他鐵定受了傷，那是肯定的」。
中鋒哈洛（Montrezl Harrell）說：「看到他痛成那樣，我才驚覺，我們有時候忘了他也是普通人。」
體育電視頻道ESPN報導指出，經過核磁共振（MRI）檢查，詹姆斯傷勢為高位腳踝扭傷，重返球場的時間目前無法確定。
依扭傷程度不同，高位腳踝扭傷可能需要幾週，甚至數個月的時間才能復原。
詹姆斯在受傷後並未受訪，但他在社群網站推特（Twitter）貼文說：「沒有什麼比無法和隊友並肩作戰更讓我憤怒、難過的了。」
「現在，我的身心都受了傷，但傷癒歸隊的旅途就從現在開始。我會盡快回來，快到像我從未離開過般。」
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