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NBA／怎麼輸？葛里芬將在明天聯手籃網三巨頭對抗巫師
日前與活塞買斷合約，加盟「圓夢列車」布魯克林籃網的葛里芬（Blake Griffin），據《ESPN》報導，有望在明（22日）對上巫師的比賽中重返賽場。
Blake Griffin will likely make his debut with the Brookyln Nets on Sunday against the Wizards. The team has upgraded him to probable on their injury report.— Malika Andrews (@malika_andrews) March 20, 2021
據專欄作家安德魯斯（Malika Andrews）推特透露，籃網隊更新了傷兵報告，葛里芬有機會在明天與巫師隊的比賽中初登場，日前賽後主帥奈許（Steve Nash）就曾透露葛里芬「好事將近，他現在很好。」似乎就是為了鋪陳即將到來的籃網處女秀。
葛瑞芬效率逐年衰退，本季出賽20場，場均僅12.3分5.2籃板3.9助攻，以三分球當道的現代使葛瑞芬的身材與內線優勢盡失，甚至今年從未灌過籃，有失「幹籃哥」美名，不過如此數據以角色球員來說有過之而無不及，他的加入讓籃網攻守兩端更具深度，究竟能否奪冠還得看下半季雙方磨合的結果。
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