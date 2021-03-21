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NBA／怎麼輸？葛里芬將在明天聯手籃網三巨頭對抗巫師

聯合新聞網 / 綜合報導
葛里芬（Blake Griffin）有望在明（22日）對上巫師的比賽中重返賽場。 美聯社
葛里芬（Blake Griffin）有望在明（22日）對上巫師的比賽中重返賽場。 美聯社

日前與活塞買斷合約，加盟「圓夢列車」布魯克林籃網葛里芬（Blake Griffin），據《ESPN》報導，有望在明（22日）對上巫師的比賽中重返賽場。

據專欄作家安德魯斯（Malika Andrews）推特透露，籃網隊更新了傷兵報告，葛里芬有機會在明天與巫師隊的比賽中初登場，日前賽後主帥奈許（Steve Nash）就曾透露葛里芬「好事將近，他現在很好。」似乎就是為了鋪陳即將到來的籃網處女秀。

葛瑞芬效率逐年衰退，本季出賽20場，場均僅12.3分5.2籃板3.9助攻，以三分球當道的現代使葛瑞芬的身材與內線優勢盡失，甚至今年從未灌過籃，有失「幹籃哥」美名，不過如此數據以角色球員來說有過之而無不及，他的加入讓籃網攻守兩端更具深度，究竟能否奪冠還得看下半季雙方磨合的結果。

NBA 籃網 葛里芬

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