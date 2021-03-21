NBA／假投真傳+背後傳球 唐西奇大秀神奇助攻

達拉斯獨行俠新星唐西奇（Luka Doncic）除了得分能力出眾，更傳承了歐洲球員特有的助攻能力，在昨（20日）對陣波特蘭拓荒者的比賽中，他再繳38分9籃板9助攻近乎大三元的成績，其中一次「假投真傳」的背後傳球更讓觀眾吃驚。

在第二節剩餘7分14秒時，唐西奇靠著切入突破禁區，起跳時拓荒者柯文頓（Robert Covington）急忙向前封阻，沒想到唐西奇輕鬆一拋，將球向後傳給三分線外的小哈德威（Tim Hardaway Jr.）完成一次「No Look Pass」成功命中三分，戲耍協防的3名拓荒者球員。

唐西奇的魔法還不只一次，在第三節8分41秒時他在切入時再度將球以神奇的角度向後傳給三分線外的克萊柏（Maxi Kleber），殺得擠在內線的拓荒者球員措手不及，只能眼睜睜地看著對方輕鬆命中這球大空檔三分。

此役唐西奇靠著拓荒者如紙糊的防守下以27投15中砍下38分，然而在末節麥凱倫（C.J. McCollum）、柯文頓的三分雨逆襲，讓獨行俠先前的努力化為烏有，最後以119：125吞敗。