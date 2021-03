NBA／交手湖人展強烈鬥志 詹皇讚小鮑爾：他會越來越強

本季新人王大熱門小鮑爾(LaMelo Ball)昨(19)日面對家鄉球隊湖人,繳出全隊最高的26分,外加7助攻、5籃板、1抄截的亮眼表現,儘管未能帶領黃蜂取得勝利,但小鮑爾的強勢演出也讓湖人球星詹姆斯(LeBron James)給出好評。

同樣為新人王強力候選的狀元愛德華(Anthony Edwards),同日面對太陽狂砍生涯新高42分,小鮑爾也做出回應,在擺脫頭兩節奇差無比的手感後,小鮑爾在下半場拿下20分,將半場落後15分的黃蜂一度帶回比賽,但最終湖人在詹姆斯繳出37分、8籃板、6助攻的強勢帶領下,湖人還是以116比105拿下勝利。

賽後詹姆斯也不吝嗇給予小鮑爾好評,「他的速度、敏捷及各方面投籃能力,都會比現在還要好,每場比賽對他來說都是一次學習,隨著一天天過去,他會比現在還要來得進步。他和鮑爾(Lonzo Ball)都是聯盟當中特別的球員,每晚他們都會盡全力去證明這點。」

黃蜂總教練博雷戈(James Borrego)也讚賞子弟兵的優異表現,「儘管現場沒有球迷,但他依舊為場上帶來激情,雖然剛來到聯盟時有點焦慮,但他現在也懂得放慢步調,並帶著相當大的鬥志,來證明他屬於這個聯盟。」

