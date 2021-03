NBA／麥凱倫甩NIKE改投李寧牌 推出第一代鞋款「CJ1」

中國體育用品商李寧近年與許多NBA球員簽下合約,極力打響品牌知名度,而近日李寧發表旗下拓荒者球星麥凱倫(C.J. McCollum)首款代言簽名鞋款「CJ1」,於今天他在對決鵜鶘的比賽首度亮相,這也是這家中國人氣球鞋商繼前NBA巨星「閃電俠」韋德(Dwyane Wade)後,再度推出球星代言簽名鞋。

Introducing the CJ 1, the first signature shoe for @CJMcCollum and the first Li-Ning signature since Dwyane Wade with @wayofwade 🤝 pic.twitter.com/RRs0M2oaud