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NBA／麥凱倫甩NIKE改投李寧牌 推出第一代鞋款「CJ1」

聯合新聞網 / 綜合報導
李寧發表旗下球星麥凱倫（C.J. McCollum）首雙代言簽名鞋款「CJ1」。 法新社
李寧發表旗下球星麥凱倫（C.J. McCollum）首雙代言簽名鞋款「CJ1」。 法新社

中國體育用品商李寧近年與許多NBA球員簽下合約，極力打響品牌知名度，而近日李寧發表旗下拓荒者球星麥凱倫（C.J. McCollum）首款代言簽名鞋款「CJ1」，於今天他在對決鵜鶘的比賽首度亮相，這也是這家中國人氣球鞋商繼前NBA巨星「閃電俠」韋德(Dwyane Wade)後，再度推出球星代言簽名鞋。

麥凱倫在2017年加盟李寧前，曾與另一體育巨擘NIKE簽下4年合約，在決定轉投李寧前，NIKE也曾提供優渥合約續留麥凱倫，但當時這位拓荒者二當家坦承，李寧的市場規模遠比其他鞋業品牌大上許多，「我在尋找一個能獨當一面的機會，去一個真正需要我的地方，我絕對認為自己的影響力能帶到球鞋上，李寧的市場是美國的4、5倍，這對球員及品牌來說是至關重要的。」

除了麥凱倫，李寧旗下也有羅斯（Terrence Ross）、海斯倫（Udonis Haslem）、強森（Tyler Johnson）及小羅賓森（Glenn Robinson III）等NBA球員。

而剛退役的韋德則是李寧陣中最具人氣的NBA球星，2012年當時仍正處巔峰的他，與李寧簽下了終身合約，曾讓外界匪夷所思，但在閃電俠的魅力逐漸發酵，以及簽入麥凱倫等招牌球星，李寧未來有望與NIKE、ADIDAS及Under Armour等一爭天下。

品牌 體育 強森

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