NBA／如願來到爭冠熱門球隊 塔克IG感性告別火箭

在衛斯特布魯克(Russell Westbrook)、哈登(James Harden)相繼離開球隊，極力追求冠軍戒指的火箭老將塔克（PJ Tucker）也一心求去，如今這位防守悍將如願來到爭冠球隊公鹿，塔克也在昨(18)日在IG上感謝火箭以及球迷。

效力火箭4年，塔克一直是火箭的防守指揮官，從6呎10的戴維斯(Anthony Davis)，到遊走在三分線外的自走砲柯瑞(Stephen Curry)，塔克皆能扛下防守重責，而在哈登這台強力「吸怪機」下，塔克埋伏在底角的三分球總是能在關鍵時刻建功。

在前主帥丹東尼（Mike D'Antoni）重攻輕守的體系下，塔克在場上善於的防守溝通也起了效用，與亞瑞查（Trevor Ariza）、葛登（Eric Gordon）、巴阿穆鐵（Luc Mbah a Moute）等一票鋒線，引領2017-18年的火箭繳出優異的防守效率。

如今被交易至奪冠熱門公鹿後，塔克也在IG上感性發表對火箭的種種回憶，「對於一個我全心全意熱愛的地方，我無法用言語來形容休士頓對我的意義，打從第一天開始，這城市就吸引了我，用他們所有的愛偷走了我的心，我也在場上付出血、汗水及眼淚，犧牲了所有的一切，只為了給這城市帶來希望。休士頓，感謝你為我帶來生命中最好的時光，我永遠不會忘記你們。」