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中職／打兩場折損兩主砲 陳俊秀跑壘拉傷右腳下二軍

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
樂天桃猿隊陳俊秀。記者許正宏／攝影
樂天桃猿隊陳俊秀。記者許正宏／攝影

樂天桃猿隊打完前兩場，傷了兩名主砲，陳俊秀昨天跑壘時拉到右腳，先下二軍養傷，總教練曾豪駒坦言：「頭抱著燒」，但他也說這段時間傷兵出現，就是年輕人的機會。

陳俊秀昨天在第9局的打席敲出雙殺打，截斷球隊反撲氣勢，他還因此變成傷兵，陳俊秀今天到球場受訪時也無奈說：「我的腳生病了」，他表示只是輕微傷勢、並不嚴重，但球隊希望他好了再上。

曾豪駒指出，上一場最後一次打完，陳俊秀的腳有點不舒服，去醫院檢查後，確認有輕微拉傷，先讓他休息一下，「現在才剛開季，就希望他先下去休息一下，等好了再上來。」

朱育賢剛在3月16日因跑壘時造成右小腿緊繃，已下二軍，現在又折損陳俊秀，曾豪駒坦言很頭痛，「但球季剛開打就發生，也只能先這樣，當初也都有評估傷兵出現要怎麼補，今天就是先叫董子浩上來。」他表示，現在就是年輕人的機會，「大家可以把握住，就會有機會在場上表現。」

陳俊秀 曾豪駒 樂天桃猿

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