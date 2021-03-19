帶隊能力無庸置疑 保羅率領太陽旭日東昇

上賽季在泡泡圈拿下復賽八連勝最後卻無緣闖進季後賽的太陽，今年在找來保羅(Chris Paul)領軍之後，團隊經歷開季的不穩以及磨合，近期漸入佳境，整體狀態如旭日東昇，戰績擠下湖人，扶搖直上取代成為西區第二。太陽近10戰拿下8勝，場均得分114.1分，團隊平均得分排名聯盟第11名，失分控制更是理想排名第四，得失分+6.4分。

在保羅穿針引線的串連下，太陽全隊的打法相融洽，全隊助攻排名聯盟第二。 然而，太陽的籃板球保護是幾項基本數據中最弱的一環，排名聯盟第21名。個人表現當中以艾頓(Deandre Ayton)場均11.2籃板最佳，其他球員除了克勞德(Jae Crowder)之外，沒有一個球員超過平均5籃板。若太陽能夠掌握住籃板球，將有幫助他們發動更多擅長的防守反擊快攻，在得失分控制得宜的先提下，太陽在攻守兩端的打法將更有威脅性。

老船長掌舵 太陽進攻更靈活

談到個人表現方面，在保羅到來之前，魯比歐(Ricky Rubio)在太陽的平均成績留下一年13分8.8助攻1.4抄截，2.7次失誤。以球隊指揮官的角色來說，魯比歐在傳球、節奏控制上其實已經表現很不錯，本身弱項的進攻能力，也在太陽的一季中得到升級，投籃命中率，攻擊選擇等其實處於生涯最佳的時期。但是很可惜太陽就是欠缺跨進季後賽的臨門一腳，只好放棄魯比歐，找來帶隊能力、明星光環更佳的老將保羅，雖然帶有商業現實考量，但這是球團為了win now的具體展現。

為了布克、艾頓這對太陽核心雙人組的未來發展，太陽想要即刻衝擊季後賽更高殿堂的決心就從找來保羅船長掌舵開始。保羅去年在雷霆幫助年輕小將打出令人驚豔的不俗成績，同時輔佐亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)成長為球隊中興少主，令人再次見識到保羅串聯一支球隊的強大氣場與能力。

今年來到太陽後同樣幫助球隊冉冉上升，化身西區領頭羊，保羅個人得分雖沒有上季在雷霆來的出色，從17.6分下滑到15.9分，其餘出手次數也跟上次維持差不多的水平，但是三分球命中率39%更佳，罰球命中率更是如定海神針般穩到達94.7%之高。 加上太陽擁有以布克為首的犀利外線破壞力，球隊能進攻的選項更多，讓保羅的助攻數上漲到8.8次，是近四年新高。

保羅(左)本季的場均助攻8.8次與魯比歐上季的8.8次剛好一樣，但他的得分能力、投籃命中率比魯比歐強得太多。 美聯社

整體而言，保羅依舊沉穩，主控著球隊戰局，挺身而出的主動進攻與傳球供輸之間的拿捏恰到好處，35歲老將個人效率值還是全隊最高的20.12。

受惠保羅的帶領 布克攻守效率再次升級

球隊一直以來的頭號王牌布克邁入生涯第六季，過去驚人的飆分爆發力有目共睹，甚至過去在球隊缺乏穩定的控球時，還要時常兼任到主控角色，雖幫助他在觀察隊友，與傳球意識，助攻次數都有顯著提升，但也耗損他在自身進攻、防守的能量。直到上季魯比歐加入後，教練團才有本錢將布克專心放在頭號得分箭頭的布陣當中。

今年在保羅加入為布克帶來的改變是，他打球起來更有效率、輕鬆，無球跑動經由掩護接球後的出手，遊走兩側底線的開後門進攻，或是化身擋拆持球者的進攻拆解，布克在場上能做出的應變對策更加多元，同時學習保羅的冷靜沉穩，個人失誤次數3.4次，已經寫下近四年來新低。

雖然就得分而言，布克場均25.1分，比起前兩季都有26.6分，略有下滑，但如同前面提及的，布克本季打得更省力，單場出賽時間硬是比上季少了兩分鐘，投籃命中率創生涯新高的49.8%，三分球命中率也回升到近三年新高的36.3%，縱使他助攻的表現從6.5次下滑到4.6次，但這跟球隊配置的戰術體系有直接關係，太陽有保羅在，甚至全隊都很會傳球，布克這樣的助攻表現無傷大雅。

有了保羅的助陣之後，太陽射手布克的負擔稍微減輕，進攻更為順暢，投籃命中率已到了非常驚人的49.8%。 美聯社

布克唯獨在籃板的卡位意識還有加強空間，進攻端減少了體能的耗損應有助於他在防守端投入心力才是。 除了球技之外，圍繞在布克身上的周邊新聞也減少了，他也更專注於球賽表現當中，只要太陽戰績持續高高掛，布克能夠維持住當前的表現，他的名字就絕對不會被遺忘。

艾頓捍衛禁區有責 擋拆戰術理解力提升

球隊三年級主戰中鋒艾頓，今年也是面臨場均得分下滑，但是投籃命中率卻創生涯新高的局面。整體來說，平均出賽時間少了快2分鐘，一場球減少出手次數達4.5次，也減少失誤，更投入心思於防守端去減少犯規控制，鞏固好籃板球，太陽的籃板球基本上都靠他一個人在撐，個人效率值19.14排名全隊第二。

艾頓的出眾的體型搭配不俗的移動能力，在保羅的帶領下有助於他磨練出對於擋拆戰術的走位理解，不論是進攻或者防守，皆能幫助到艾頓在場上的下意識判斷。 艾頓在保羅加入之後的好，跟布克一樣，也許數據面不是那麼強烈的升級感，但是就攻守兩端效率的供輸絕對比過往更佳進步。

太陽中鋒艾頓(中)很幸運地在生涯第3個球季時就能與老將保羅搭配，在攻守端都打出更高的效率，而不會有過多的浮濫出手，可以在穩定中逐漸成長。 美聯社

保羅生涯中不斷有著引領大個子成長，打出亮眼成績單的豐功偉業，擁有相當天賦的艾頓才22歲，在保羅的帶領下，相信他的未來仍不可限量。

除了核心雙人組之外，太陽本季一共有七名球員場均得分上雙位數，只要掌握住籃板球，提升團隊在這項環節的弱點，便有利於他們盡情揮灑進攻端有著多點開花的本錢。

保羅是個生涯邁入後期的老將，但是他是名超級老將，他的球賽經驗、控場能力，以及紮實穩健的打法，都有助於延長他的職業生涯，甚至現今仍是聯盟總管中，尋找帶領一支年輕球隊成長的頂級人選之一。

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