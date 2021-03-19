雙星閃耀卻戰績直掉 塞爾蒂克面臨3大難題

輸籃網、贏火箭，再連輸爵士、騎士，塞爾蒂克過去四戰1勝3敗，20勝20敗五成勝率東區排名跟老鷹並列第六，尼克20勝21敗緊跟在後。

今年塞爾蒂克有三個非常尷尬難解習題

1、布朗、泰托姆今年場均都在25分以上，雙雙入選東區明星隊，塞爾蒂克還有華克、史馬特兩名出色後衛，為什麼打不出更穩定戰績？

許多球評、球迷和專業人士把華克列為塞爾蒂克第一戰犯，我不同意。華克今年場均18分、4.5次助攻，投籃命中率3成9，三分球命中率3成6，跟上季比都微幅衰退，40場比賽只打了23場，傷停近一半。傷病是一回事，但布朗和泰托姆雙雙成長為25+射手，塞爾蒂克單打更多，助攻排名聯盟倒數第三，華克球權和戰術角色減少，魔鬼就藏在細節裡。

華克(左)表現雖是小幅下滑，而且缺賽多場，但年輕隊友們應該持續成長，不該由他扛起球隊打擺子的責任。 美聯社

塞爾蒂克進攻效率排第11，防守效率排第22，進攻效率五年來最差，防守強度和效率同樣是近五年最低。綠軍雙星閃耀，泰托姆入選東區先發明星，布朗生涯首次入選明星賽，兩人是聯盟最閃耀雙星，場均得分都在25分以上，是聯盟最具得分爆發力二人組之一。

擁有兩顆新星，還有華克這名不算老球星，史馬特也是公認球隊領袖兼最佳第六人熱門人物，塞爾蒂克卻不進反退，防守更差，進攻單打更多，團隊合作和整體性都明顯不足。

綠軍總管安吉不會交易年輕雙星，但也很難送走華克，更捨不得出手史馬特，除非有無法拒絕的交易籌碼。泰托姆、布朗不拆，塞爾蒂克陣容、組合、防守不做出改變和調整，塞爾蒂克在東區可能逐漸失去競爭力。

塞爾蒂克應該不會拆掉雙星，也想繼續留住替補後衛史馬特(左)，但若是不做出改變，球隊很難走出目前的困境。 美聯社

2、塞爾蒂克教練史蒂文斯是一名出優質教練，今年球季年輕球星更成熟、犀利，季前還補一個內線籃板+防守苦工湯普森，為什麼塞爾蒂克反而打出近五年最差勁表現？

史蒂文斯執教功力過去五年備受肯定，還有球迷稱他是年輕版波波維奇，用兵如神，戰術素養和調整能力都在聯盟一線教練。但史蒂文斯今年執教戰力和戰績表現都不如預期，甚至遠低於期待值，五成勝率，東區並列第六，這是重要警訊。季後賽塞爾蒂克或許會有不同，靠著球星單打、天賦，塞爾蒂克仍不容忽視，但例行賽只能在五成勝率上下掙扎綠軍，似乎已經不再被視為理所當然「爭冠球隊」。

史蒂文斯是名水準以上教練，但他卻沒辦法幫助塞爾蒂克更好、更出色，如果球員、球星、打法、戰術都沒有問題，那麼誰該承擔塞爾蒂克變得平凡的責任？

塞爾蒂克總教練史蒂文斯過去讓人覺得用兵如神，但目前對球隊衰退的狀況似乎是有些束手無策，難到他已經江郎才盡了嗎？ 美聯社

3、塞爾蒂克總管安吉一向算盤打得最精，不做賠本交易，撿湯普森，放海瓦德，這一進一出就是看準時機，把錢花在刀口上。事實上，湯普森在塞爾蒂克並沒有存在感，綠軍防守更差，籃板也沒有更強勢，湯普森的防守、奪冠經驗、籃板球和速度，都沒能融入塞爾蒂克。海瓦德離開綠軍，加入黃蜂，反而如魚得水，青春煥發，打出生涯第二高峰。

安吉的決定並非失策，但這就是人算不如天算，塞爾蒂克堆積一群同質相當鋒線，卻沒辦法讓人人都能發揮作用，打出存在感，幫助綠軍成為真正爭冠球隊，安吉對與錯，決策時機和取捨，都需要被抓出來檢討。

中鋒湯普森(右)本季來到塞爾蒂克後表現不如預期，近來上場時間反而比替補威廉斯更少。 美聯社

塞爾蒂克面臨三大尷尬難題，最終還是需要安吉自己去化解，做出決策和選擇。從防守效率排名第22，助攻排名倒數第三去看，塞爾蒂克早就需要重組和改變，團隊合作少了魔術般交率，防守效率一路滑落，安吉需要儘快做出抉擇，塞爾蒂克更需要多一點運氣。