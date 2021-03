NBA／歐尼爾建議WNBA降籃框高度 女籃傳奇帕克直接打槍

擔任電視球評的NBA前退休球星歐尼爾(Shaquille O'Neal),在電視上面對美國女籃傳奇球星帕克(Candace Parker)訪談中,發言表示,WNBA應降低籃框高度,讓女子也可以在比賽時灌籃,跟男子比賽時一樣,才能平衡男女比賽的差異,但此一說法,直接就被帕克打槍說「不」,並說了,「我相信下一代(女)孩子就會灌籃了。」

毆尼爾提出對WNBA籃框高度降低的論點,他對帕克說,「我有辦法讓男女比賽平等,就像沙灘排球比賽,女子比賽的球網高度就比男生低了半英吋,妳想如果WNBA比賽也能降低籃框高度,妳們女生就可以灌籃了,這將使現今比賽帶來更吸引力。」

針對歐尼爾的建議,帕克一開始就說「不!」,並面露不認同的表情,「我相信下一代(女)孩子就會灌籃了,這點可以跟你保證。」

帕克是美國女籃與WNBA傳奇人物,她在高中時期灌籃大賽,跟像是JR史密斯(JR Smith)這樣的男生競爭,毫不遜色贏得冠軍;同時帕克也是NCAA女籃史上首位一場比賽兩度灌籃的球員,也是WNBA史上第二位灌藍成功的球員(第一位是蕾絲莉Lisa Leslie)。也許在帕克心中「降低籃框」議題反而製造男女籃之間的「假平等」。

Candace Parker wasn't into Shaq's suggestion that the WNBA should lower the rim so that players could dunk "It's coming...My next child will be drop step dunking" pic.twitter.com/5tVkRJ3Nb4