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NBA／歐尼爾建議WNBA降籃框高度 女籃傳奇帕克直接打槍

聯合新聞網 / 綜合報導
美國女籃傳奇帕克。 美聯社
美國女籃傳奇帕克。 美聯社

擔任電視球評的NBA前退休球星歐尼爾(Shaquille O'Neal)，在電視上面對美國女籃傳奇球星帕克(Candace Parker)訪談中，發言表示，WNBA應降低籃框高度，讓女子也可以在比賽時灌籃，跟男子比賽時一樣，才能平衡男女比賽的差異，但此一說法，直接就被帕克打槍說「不」，並說了，「我相信下一代(女)孩子就會灌籃了。」

毆尼爾提出對WNBA籃框高度降低的論點，他對帕克說，「我有辦法讓男女比賽平等，就像沙灘排球比賽，女子比賽的球網高度就比男生低了半英吋，妳想如果WNBA比賽也能降低籃框高度，妳們女生就可以灌籃了，這將使現今比賽帶來更吸引力。」

針對歐尼爾的建議，帕克一開始就說「不！」，並面露不認同的表情，「我相信下一代(女)孩子就會灌籃了，這點可以跟你保證。」

帕克是美國女籃與WNBA傳奇人物，她在高中時期灌籃大賽，跟像是JR史密斯(JR Smith)這樣的男生競爭，毫不遜色贏得冠軍；同時帕克也是NCAA女籃史上首位一場比賽兩度灌籃的球員，也是WNBA史上第二位灌藍成功的球員(第一位是蕾絲莉Lisa Leslie)。也許在帕克心中「降低籃框」議題反而製造男女籃之間的「假平等」。

帕克在2004年全美高中籃大賽打敗一堆男球員奪冠：

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