NBA／入股紅襪還不夠 詹姆斯夢想擁有一支NBA球隊

湖人隊球星詹姆斯（Lebron James）將加入芬威體育集團成為股東，這也意味著他將成為集團旗下波士頓紅襪隊的老闆之一，日前他回答記者，自己的目標還不只於此，「我希望能擁有一支NBA球隊，這只是時間早晚的問題而已。」

詹姆斯在昨（18日）日回應媒體：「我過去一直說，我的目標就是擁有1支NBA球隊」、「我人生奉獻相當多心力在籃球場上，我知道怎麼贏球，也知道把球隊經營好，所以那就是我的目標。」詹姆斯所言不假，他精準的眼光不論在投資或明星賽的選才上都能略知一二。

詹姆斯的經濟能力確實有機會買下一支球隊，然而根據聯盟規則，現役球員無法持有NBA球隊，意即這個想法或許要等到他退休後才能實現。過去詹姆斯曾表態自己想打到兒子（Bronny James）加入聯盟，然而Bronny現在也才高中二年級，要等到詹姆斯真正擁有一支NBA球隊，或許還得等上好一陣子。