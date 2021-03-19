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NBA／今日戰績表 詹姆斯飆37分力克黃蜂拉出4連勝
NBA今日戰績表
爵士 122:131 巫師
雷霆 93:116 老鷹
魔術 93:94 尼克
灰狼 123:119 太陽
鵜鶘 93:101 拓荒者
黃蜂 105:116 湖人
NBA明日賽程
時間 客場 主場
07:30 馬刺 vs. 騎士
07:30 國王 vs. 塞爾蒂克
08:00 溜馬 vs. 熱火
08:00 籃網 vs. 魔術(緯來體育台)
08:00 爵士 vs. 暴龍
08:00 活塞 vs. 火箭
08:00 勇士 vs. 灰熊(Eleven Sports 1)
09:00 公牛 vs. 金塊
10:00 灰狼 vs. 太陽
10:00 獨行俠 vs. 拓荒者(緯來體育台、愛爾達體育1台)
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