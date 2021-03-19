NBA／今日戰績表 詹姆斯飆37分力克黃蜂拉出4連勝

即將35歲的老將羅瑞（Kyle Lowry），目前處於合約最後一年，從賽季之初，有關他的交易傳言始終沒有停歇。 不過根據最新消息，暴龍球團已經告知其他有易詢價的球隊，不打算在交易截止日前送走羅瑞

2021-03-19 15:02