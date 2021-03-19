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NBA／今日戰績表 詹姆斯飆37分力克黃蜂拉出4連勝

聯合新聞網 / 整理
詹姆斯攻下37分。 美聯社
詹姆斯攻下37分。 美聯社

NBA今日戰績表

爵士 122:131 巫師

雷霆 93:116 老鷹

魔術 93:94 尼克

灰狼 123:119 太陽

鵜鶘 93:101 拓荒者

黃蜂 105:116 湖人

NBA明日賽程

時間 客場 主場

07:30 馬刺 vs. 騎士

07:30 國王 vs. 塞爾蒂克

08:00 溜馬 vs. 熱火

08:00 籃網 vs. 魔術(緯來體育台)

08:00 爵士 vs. 暴龍

08:00 活塞 vs. 火箭

08:00 勇士 vs. 灰熊(Eleven Sports 1)

09:00 公牛 vs. 金塊

10:00 灰狼 vs. 太陽

10:00 獨行俠 vs. 拓荒者(緯來體育台、愛爾達體育1台)

NBA戰績排行

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