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NBA／今日戰績表 籃網哈登40分大三元打溜馬拉出6連勝

聯合新聞網 / 綜合報導
哈登(右)打出40分、10籃板、15助攻表現。 美聯社
哈登(右)打出40分、10籃板、15助攻表現。 美聯社

NBA今日戰績表

暴龍 112:116 活塞

籃網 124:115 溜馬

公鹿 109:105 76人

國王 121:119 巫師

塞爾蒂克 110:117 騎士

馬刺 106:99 公牛

勇士 108:94 火箭

熱火 85:89 灰熊

黃蜂 104:129 金塊

快艇 89:105 獨行俠

NBA明日賽程

時間 客場 主場

07:00 爵士 vs. 巫師

07:30 雷霆 vs. 老鷹

07:30 魔術 vs. 尼克

10:00 灰狼 vs. 太陽

10:00 鵜鶘 vs. 拓荒者(Eleven Sports 1)

10:30 黃蜂 vs. 湖人(緯來體育台、愛爾達體育1台)

NBA戰績排行

體育 火箭

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