NBA／今日戰績表 籃網哈登40分大三元打溜馬拉出6連勝
NBA今日戰績表
暴龍 112:116 活塞
籃網 124:115 溜馬
公鹿 109:105 76人
國王 121:119 巫師
塞爾蒂克 110:117 騎士
馬刺 106:99 公牛
熱火 85:89 灰熊
黃蜂 104:129 金塊
快艇 89:105 獨行俠
NBA明日賽程
時間 客場 主場
07:00 爵士 vs. 巫師
07:30 雷霆 vs. 老鷹
07:30 魔術 vs. 尼克
10:00 灰狼 vs. 太陽
10:00 鵜鶘 vs. 拓荒者(Eleven Sports 1)
10:30 黃蜂 vs. 湖人(緯來體育台、愛爾達體育1台)
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