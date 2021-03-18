NBA／今日戰績表 籃網哈登40分大三元打溜馬拉出6連勝

騎士本季戰績一度有起色，但在二月一陣十連敗之後，又陷入一付萬劫不復的窘境，目前落在東區第13名。看來騎士必須開始丟盔棄甲，徹底瘦身，才有可能重新整備出發。騎士的狀況之所以不順，就是因為在薪資上「卡彈」

2021-03-18 07:00