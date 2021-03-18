NBA／甩不掉佐蒙德沒關係 騎士重建關鍵還是在勒夫

騎士本季戰績一度有起色，但在二月一陣十連敗之後，又陷入一付萬劫不復的窘境，目前落在東區第13名。看來騎士必須開始丟盔棄甲，徹底瘦身，才有可能重新整備出發。騎士的狀況之所以不順，就是因為在薪資上「卡彈」：占了球隊一半薪資空間的兩大銀彈球星勒夫（Kevin Love）和佐蒙德（Andre Drummond），本季坐擁高薪卻都沒有正常出賽。他們正是騎士要處理的首要目標，其中又以勒夫的動向最為關鍵。

為什麼是勒夫？不是該先處理佐蒙德嗎？

確實，目前騎士已經在全力處理佐蒙德這筆將要到期的大合約。本季薪水兩千八百七十萬的佐蒙德是全隊第二高薪，但騎士從二月十二日吞下六連敗之後就沒再讓他出賽，中間不管又吞四連敗還是反彈拿下四連勝，佐蒙德就是沒被叫回球場上。球隊釋放出明確的訊息，非要趕快處理掉他不可，即使拿錢不打球都沒關係。

既然騎士擺明了這一季結束後不會和佐蒙德續約，與其讓他約滿走人，騎士拿不到任何好處，不如全力兜售，看能不能換回些什麼重建的資產。最近的消息指出，騎士只想拿回個次輪籤來完成交易就行，不過市場還是沒什麼動靜，情況愈來愈傾向透過買斷的方式處理，若是這樣的話，球隊還能省點錢。

佐蒙德(左)在本季出賽的25場比賽中，還繳出21.8分、16.8籃板、3.2助攻的優異成績，而且他的合約在球季結束後就到期，在交易大限之前還是有機會換走。 歐新社資料照片

就算騎士沒有任何動作，佐蒙德這筆失敗交易的惡夢總是會隨著這一季結束而告終。然而，勒夫的情況就不同了。目前全隊最高薪的勒夫，這一季才是他四年續約的第二季，未來還有好長的路要走。薪水高達三千一百多萬的他本季只出賽了四場，開季只打兩場就傷停，此後連續缺陣33場，直到上星期才歸隊，但打了兩場之後又因為小腿的狀況被列入每日觀察名單，對上熱火時再度缺陣，騎士再度四連敗。

事實上，從2018年夏天與騎士達成續約協議以來，勒夫就一直傷勢不斷，至今共缺賽了104場比賽，缺賽率高達55.9%。即使這段期間他仍保有16.9分及9.7籃板的場均水準，但基數相對於過去來說顯得太少，人又多半不在場上，球隊能從他身上獲得的幫助實在不多。簽約之後，騎士也從連四年打進決賽的奪冠勁旅，一下子變成了冷門球隊，過去兩季別說打不進季後賽，就連單季20勝都拿不到。在球隊戰績不佳的情況下，高薪老將最容易被變成眾矢之的。

說起來這樣的批評對勒夫實在不太公平，因為他為球隊的付出並不少。像是從2019年球季開始的這份四年約，其實勒夫已經做出讓步，當時他少拿了八百萬好讓騎士還有其他操作空間，裡面也沒有任何球員選項和拒絕交易條款，而在合約後段的給付金額也開始下降，這些都是在為球隊的重建而努力。

勒夫有個人攻守能力，也注重團隊合作，比起其他當年的搭檔，勒夫展現出願意續留的忠誠度，他也不是會造成休息室緊繃的問題人物。更何況勒夫是隊史首冠班底，五次入選明星賽的看板球星，在厄文（Kyrie Irving）及詹姆斯（LeBron James）都不在陣中之後，克里夫蘭需要一個球星做為門面來吸引球迷，也得留下他來做為帶隊領袖，率領這一批新秀球員更快速地渡過重建的低潮，以免球隊徹底沈沒，拖長了換血的黑暗期。

勒夫(右)對於騎士2016年的總冠軍有很大的貢獻，但詹姆斯(中)、厄文(左)早就去抱新團了，留下來的勒夫反而成為騎士重建的阻礙。 歐新社資料照片

不料，勒夫的傷病和老化問題愈來愈嚴重，完全打亂了原本的規劃。本季薪水能排進聯盟前二十名的勒夫，在場上只能拿下5.8分和3.3籃板，不只和他在灰狼時期最高那一年的26.1分和12.5籃板相去甚遠，也遠不及他在騎士最糟那一年的16分和9.9籃板。

有人曾打趣說，勒夫從來到克里夫蘭的第一季開始就被認為該被交易出去，因為他無法為詹姆斯及厄文提供所需的戰力，也是騎士沒辦法更快奪冠，或是拿下更多冠軍的原因。沒想到，在這兩位騎士球星都出走了之後，勒夫還是留在這裡。只是他的忠誠，目前只換來了低迷的戰績和更多交易的謠言。

而就在前幾天，當有球迷在推特留言說勒夫是薪水小偷時，勒夫的隊友塞克斯頓（Collin Sexton）居然對這則留言點了讚。即使很快地他就改了過來，但截圖已經在網路上傳開，塞克斯頓的態度成了焦點，是否有其他隊友對勒夫的合約不滿也引起熱議。

騎士後衛塞克斯頓(右)心中應該覺得勒夫就是薪水小偷，巴特勒(左)可能蠻佩服塞克斯頓的勇氣，也想給他按個讚。 美聯社

原本做為當家球星，勒夫被留下來是要來擔任領導者的角色，但他的高薪、傷病、老化、缺陣和績效下滑卻拖慢了球隊重建的腳步。尤其是當隊上的第一得分主力塞克斯頓對於勒夫的鉅型合約有意見，勒夫的存在就不再像是當初設定的那樣，是能夠有效帶領年輕球員成長的角色。他反而成了球隊氣氛的干擾者，因為過高的薪水而引起隊友的比較心理。從這一點來看，騎士應該要儘快處理，以免這樣的風暴繼續擴大。。

就目前的騎士看來，買斷勒夫的合約會是球隊想要更快速完成重建的關鍵。雖然買斷多半都發生在合約的最後一年，但若騎士願意提前認賠殺出，只要與勒夫取得合意之後，是有可能提早結束雙方關係。這樣馬上就能在球員名單空出一個位置，也騰出一點薪資空間，讓騎士更快步上重建的正軌。

如果勒夫本季能和騎士達成買斷協議，雙方趁早重新開始，以他的位置來說，隊上的小南斯（Larry Nance Jr.）已經足夠成熟，先前又在哈登（James Harden）四方交易中拿到了艾倫（Jarrett Allen）和普林斯（Taurean Prince），騎士內線強度已經足夠，在新一哥塞克斯頓主導之下，騎士在下一季就可以重整旗鼓。

艾倫(中)來到騎士之後發揮空間比在籃網時更大，表現相當不錯，但未來要怎麼留住他將是個問題。 美聯社

當然騎士也可以尋求交易，只是難度太高而顯得有點不切實際。和32歲的勒夫比起來，不帶傷又年輕5歲的佐蒙德無疑賣相好多了，可是騎士連合約最後一年的佐蒙德都賣不出去，更何況是還有兩年合約的勒夫？買斷看來是最快的路，但能不能順利達成買斷，一切還是要看雙方的態度和談判過程。如果騎士不想快刀斬亂麻，這樣的狀況還得繼續拖下去。

卡住騎士發展活水的主要問題，正是尾大不掉的合約，沒有薪資空間的騎士等於是花大錢在輸球。勒夫象徵著過去舊時代的神主牌，揮別勒夫就等於是徹底告別過去的冠軍榮光，在心理面上的大破大立。騎士有沒有決心這麼做，就看管理階層如何決定了。