NBA／今日戰績表 36歲詹姆斯連兩戰大三元史上最老

林書豪日前轉發個人訓練師推文，指出有多項數據背書自己G聯盟的好表現，今天（17號）接受《紐約時報》專訪，他也重申自己相信還有再戰NBA的實力。 「我知道我是NBA等級的球員，我知道我是更好的射手

2021-03-17 15:17