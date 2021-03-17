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NBA／今日戰績表 36歲詹姆斯連兩戰大三元史上最老

聯合新聞網 / 整理
詹姆斯連續兩戰大三元，讓他以36歲又77天的年紀，成為NBA史上最年長締造背靠背大三元的球員。 美聯社
詹姆斯連續兩戰大三元，讓他以36歲又77天的年紀，成為NBA史上最年長締造背靠背大三元的球員。 美聯社

NBA今日戰績表

爵士 117:109 塞爾蒂克

騎士 98:113 熱火

尼克 96:99 76人

雷霆 102:123 公牛

老鷹 119:107 火箭

鵜鶘 124:125 拓荒者

灰狼 121:137 湖人

NBA明日賽程

時間 客場 主場

07:00 暴龍 vs. 活塞

07:00 籃網 vs. 溜馬(緯來體育台)

07:00 公鹿 vs. 76人

07:00 國王 vs. 巫師

08:00 馬刺 vs. 公牛

08:00 勇士 vs. 火箭(緯來體育台D-Live)

09:00 黃蜂 vs. 金塊(緯來體育台)

09:00 熱火 vs. 灰熊

09:30 快艇 vs. 獨行俠(愛爾達體育1台、Eleven Sports1)

NBA戰績排行

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