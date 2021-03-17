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NBA／今日戰績表 36歲詹姆斯連兩戰大三元史上最老
NBA今日戰績表
爵士 117:109 塞爾蒂克
騎士 98:113 熱火
尼克 96:99 76人
雷霆 102:123 公牛
鵜鶘 124:125 拓荒者
灰狼 121:137 湖人
NBA明日賽程
時間 客場 主場
07:00 暴龍 vs. 活塞
07:00 籃網 vs. 溜馬(緯來體育台)
07:00 公鹿 vs. 76人
07:00 國王 vs. 巫師
08:00 馬刺 vs. 公牛
08:00 勇士 vs. 火箭(緯來體育台D-Live)
09:00 黃蜂 vs. 金塊(緯來體育台)
09:00 熱火 vs. 灰熊
09:30 快艇 vs. 獨行俠(愛爾達體育1台、Eleven Sports1)
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