NBA／愛子遭冷凍 老爸瑞佛斯也愛莫能助：這就是籃球

尼克隊後衛瑞佛斯（Austin Rivers）上場時間不只是受到壓縮，甚至已經連續13場未出賽，看到自己兒子被如此對待，在七六人執教的老爸（Doc Rivers）也愛莫能助，直言：「這就是籃球。」

自從尼克在2月9日交易來羅斯（Derrick Rose）至今，瑞佛斯僅出賽2場且上場時間都不到3分鐘，近期甚至已經連續13場被冰在板凳上，他本人在2月底的訪談中表示：「很不幸地，我不在球隊的藍圖中，但我還是其中一份子，只要熱情還在，我就會隨時做好準備。」

看到自己兒子被如此對待，在七六人執教的老爸（Doc Rivers）也愛莫能助，直言：「這就是籃球。」 美聯社

今（17日）尼克與七六人交手，《紐約郵報》記者藉機問了主帥，也就是身為老爸的瑞佛斯，對自己的兒子沒能上場有什麼看法？他回答：「我有和錫伯杜（Tom Thibodeau）聊過天，但我們的對話沒有談及我兒子，我也不會告訴對方教練應該給誰上場時間，不管是誰的孩子」，並直言：「這就是籃球，我不會介入。」