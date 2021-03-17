NBA／詹姆斯到底支持大聯盟哪隊？原來曾自曝是戰績迷

或許是因為筆者今年玩夢幻籃球，陣容中有波特蘭拓荒者隊里拉德(Damian Lillard)的關係，對於里拉德的處境特別同情和對拓荒者長年來在西區混不出個名堂來很有感，不管是「人」還是「隊」兩者都已經到

2021-03-17 07:00