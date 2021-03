NBA／詹姆斯到底支持大聯盟哪隊？原來曾自曝是戰績迷

湖人隊球星詹姆斯(Lebron James)將加入芬威體育集團成為股東,這也意味著他將成為集團旗下波士頓紅襪隊的老闆之一,不禁令人好奇,過去曾戴過多支不同大聯盟球隊球帽的詹姆斯,內心真正支持的球隊到底是哪一支?

在籃球場上,詹姆斯曾多次為不同球隊效力,而棒球場上似乎也是如此,過去他一張頭戴洋基隊球帽的照片被瘋傳,也被認為詹姆斯是洋基的死忠粉絲,然而在2016年小熊對上印地安人的世界大賽中,鏡頭就捕捉到身穿印地安人球衣的他同時在替家鄉的克里夫蘭加油,去年同屬洛杉磯的道奇拿下世界冠軍時,也看可以到詹姆斯在推特上表達興奮之情。

詹姆斯到底支持哪隊?這個問題其實有跡可循,他曾在NBA為克里夫蘭騎士、邁阿密熱火與洛杉磯湖人隊效力,不難發現他其實就是支持當地球隊,至於紐約洋基,詹姆斯曾親口承認自己就是「基迷」,另外在2016年的世界大賽中坦言,自己其實是贏家的支持者,除了洋基,他還喜歡NBA的公牛、NFL的牛仔隊。

Move over Drake. LeBron is the ultimate baseball bandwagoner. 😅 pic.twitter.com/9t2URLVPqU