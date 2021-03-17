對拓荒者無悔的付出 里拉德忠誠換來悲情

或許是因為筆者今年玩夢幻籃球，陣容中有波特蘭拓荒者隊里拉德(Damian Lillard)的關係，對於里拉德的處境特別同情和對拓荒者長年來在西區混不出個名堂來很有感，不管是「人」還是「隊」兩者都已經到了關鍵十字路口，是breakout(殺出重圍)？還是break up(就此告別)？要看剩下半季拓荒者怎麼打、怎麼走了。

拓荒者在明星賽後小栽兩場比賽，敗給如日中天的鳳凰城太陽隊算是情有可原，但敗給聯盟最差的明尼蘇達灰狼隊則就該打屁股。最氣的是里拉德在兩場敗戰表現都是超人演出，大演得分和助攻秀，但最後還是難逃敗戰。

真的，看著里拉德每晚比賽這樣給你30分、40分的拿，外加助攻每場10幾次的給，但是有時還是功虧一簣輸球，就會對於他的球技和遭遇感到可惜，里拉德讓我們這些老一輩的球迷回想到費城之子艾佛森(Allen Iverson)，單打獨鬥的功夫已經到了出神入化的階段，得分方面予取予求，沒人攔的住。艾佛森強在切入、意志力和個人色彩，里拉德則是贏在如柯瑞(Stephen Curry)級的誇張外線和稍微占優勢的身高體型，但兩人的命運都差不多……沒有NBA冠軍戒指。

里拉德的處境不禁讓人想起「無冕戰神」艾佛森，兩人都盡了最大的努力，但是球隊沒有足夠的支援，讓他們浪費了寶貴的青春。 歐新社資料照片

就在上周NBA明星賽打完後，靠著最後幾記大號三分線將比賽局面給穩下，里拉德雖沒有得到比賽的MVP，但是卻吸引了不少討論和話題，畢竟目前在NBA前幾名有威望、有五星實力的球員中，里拉德算是最孤軍奮戰的一人了，長期沒有太多的強力支援，又身處在小市場球隊，更讓人感到敬重的是他也沒因此「該該叫」，堅持一貫始終，希望能為波特蘭拿個冠軍盃回來，這份孝心讓人感動。

當然，地緣關係和土生土長是讓里拉德一直堅持在波特蘭繼續打拼的主要原因，大學參加的三級球隊Weber State University就在奧瑞岡州，加上自己是在北加州奧克蘭成長的，里拉德和目前NBA那些為了要摘冠而自己組報隊的球員如哈登(James Harden)、杜蘭特(Kevin Durant)的確在情操和忠誠上是大相逕庭的。

里拉德與杜蘭特(右)和哈登(左)相比，他對球隊與球迷的忠心更讓人尊敬，但是這個時代不抱團就不可能有冠軍，這是很現實的問題。 歐新社資料照片

波特蘭特荒者建隊至今剛好超過半世紀，50年來就拿過一次冠軍，那是白人中鋒華頓(Bill Walton)主宰的年代，再來就是「滑翔人」崔斯勒(Clyde Drexler)與「飛人」喬丹(Michael Jordan)的空中對決時期，結果只差一步，從那時開始拓荒者就走入快30年的「高不成、低不就、無法大立大破」的窘境，球隊一直都打得不差，所以無法從選秀會中前幾順位取得天才型球員，加上又是小市場，五星級球員又興趣缺缺沒人加入，到了現在這種想拿冠軍差一些、想打掉重練又很可惜的尷尬局面。

里拉德年紀不小了，30歲的年紀對於控球後衛來說，巔峰大概就剩三四年了，對於他自己和球隊雙方都知道，爭冠的機會之窗正慢慢關上。而拓荒者也並不是沒有努力，目前交易謠言傳的最熱的就是該隊想要將前拓荒者老大艾德里奇(LaMarcus Aldridge)給從德州迎接回來，但艾德里奇已經日暮西山，不是那個六年前可以外線、禁區和防守的優質長人了，拓荒者一直在考慮是否要以一個二輪選秀籤配上買下他剩餘合約的問題在苦思中，最重要的是大家心知肚明，加上艾德里奇拓荒者還是不保證可以打進西區總冠軍。

拓荒者若是找回艾德里奇(右)與里拉德(左)再次搭配，當然是能製造話題，但是對戰績不會有太大的幫忙。 歐新社資料照片

看看目前西區的態勢，有正在高歌的猶他爵士、更火熱的太陽、正受傷勢影響但還是具有爭冠實力的洛杉磯湖人、等待復仇的洛杉磯快艇和沒有把握打贏的丹佛金塊，拓荒者光是想要從西岸爬出來就已經是不太可能任務了。

所幸拓荒者隊的二當家麥凱倫(CJ McCollum)即將歸隊，在實力上可以協助拓荒者隊加上一個檔次，也讓里拉德的責任壓力減小些，但拓荒者和里拉德的問題依舊存在，按照目前該隊的格局和建隊基礎，想要在有生之年拿下冠軍，困難度真的很大。

麥凱倫(右)本季正要大爆發、打出生涯最佳球季，結果在1月中左腳骨折，要到3月底才能重回球場，這期間更加重了里拉德的負擔。 美聯社

依照里拉德的實力和目前身手，只要他自私一點，願意到東岸的密爾瓦基、邁阿密熱火等隊，要爭冠的機會立即增加許多，但目前看來里拉德並沒有這種打算與念頭，就這一點來說，他是目前聯盟中為了拿冠軍戒指不惜撕破臉、打翻碗的球員群裡的異類，就這一點來說，里拉德更讓人感到尊敬。