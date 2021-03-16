UVL／嘉大逆轉清大 複賽收下3連勝

賽前戰績分居5、6的嘉義大學和清華大學，今天在大專排球聯賽（UVL）公開男一級複賽交手，嘉大第2局起掌握對手接發球弱點扭轉局勢，以20：25、25：21、25：23、25：14搶下3連勝。

嘉大上學年度才升上公開一級，今天僅是第二度與清大交手，首局先讓清大掌控節奏，嘉大林立凱說：「第一局還不熟悉，節奏被對手帶著走，到了尾聲就慢慢能跟上。」

雖丟掉首局，嘉大第2局看穿清大菜鳥黃謙巽接發球弱點， 針對這點加壓頻頻得手，逐漸掌握比賽，連拿3局逆轉勝出。

嘉大教練温笙銘提到，有發現對手負責接發球的砲手接發球不太好，「因此第2局開始一直打這個點，讓他們無法組織進攻，攔網的設定上就比較簡單。」

對清大搶勝後，嘉大複賽收下3連勝，温笙銘認為，球隊溝通有比前兩天好很多；林立凱也說，賽前評估與清大交手應該是五五波，贏下這一戰後，信心有提升一些。

目前嘉大預、複賽戰績合計4勝4敗，之後3場比賽將先後遇上中原大學、國北教大及台灣體大，其中複賽最終戰對上台體，可能將是嘉大能否挺進6強決賽的關鍵戰。