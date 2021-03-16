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NBA／養傷不忘關注美女 KD頻對田徑女神爆乳照按讚
目前正從傷勢中恢復的籃網球星杜蘭特(Kevin Durant)，熱愛與網友互相交火的他，近期也拜養傷所賜，將有更多時間投入在網路上，而日前美媒更是眼尖發現，杜蘭特在田徑女神湯瑪絲（Brooke Thomas）許多清涼照上頻頻按讚，引發熱議。
根據《Fadeaway World》報導，杜蘭特的IG帳號「easymoneysniper」，近期頻頻光顧湯瑪絲的IG，不斷在湯瑪絲的清涼照中獻出愛心，似乎不怕球迷們認出。事實上，杜蘭特過去也曾做過類似事件，一些知名女藝人、網紅皆是雷達範圍，甚至連NFL球員的火辣嬌妻也不放過，也因此受到許多球迷批評。
目前IG僅有10.7萬人追蹤的湯瑪絲，也對杜蘭特突然其來的舉動感到震驚，不過立志成為運動網紅的她，獲得了NBA巨星的高度關注，對湯瑪絲來說也算是不錯的開始。
而根據消息指出，杜蘭特正從跟建傷勢恢復當中，與葛里芬（Blake Griffin）將至少再缺席一個禮拜。
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