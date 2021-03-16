NBA／湖人小心謹慎 戴維斯不只再休兩周
湖人隊上季奪冠功臣之一戴維斯（Anthony Davis）進入傷兵名單，上周末球團才宣布，小腿受傷的戴維斯將缺席至少兩周，美國《Yahoo》記者海恩斯（Chris Haynes）再「加碼」，指戴維斯至少會休息3周以上。
海恩斯報導，戴維斯休息時間會比湖人球團公告的2周更長，基本上是3周，「可能再超過」，因為球團對於戴維斯狀況非常謹慎，畢竟有籃網隊球星杜蘭特（Kevin Durant）的前車之鑑，讓紫金軍團不敢大意。
杜蘭特上季都因休養阿基里斯腱傷勢缺陣，本季復出雖仍有漂亮成績單，但最近因腳筋傷勢已連續缺席12場比賽，本周將再安排複檢，預計將再缺席1到2周。
雖少了兩位球星坐鎮，湖人和籃網最近戰績都不差，湖人今天大勝勇士後拿下近6戰的第4勝，籃網也是5連勝在手，仍是分區前段班的隊伍。
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