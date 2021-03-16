火箭16連敗並非哈登魔咒 球隊文化崩壞才是主因

輸給塞爾蒂克後，休士頓火箭吞下16連敗，締造本季球隊最長連敗紀錄，「哈登魔咒」依然讓休士頓不見天日。2021年1月14日火箭決定交易核心超級球星哈登，進入重建模式，但火箭布局並不算差，主力長人伍德場均22分、10籃板，後衛歐拉迪波場均20分、5助攻，主控沃爾21分、6助攻，超級第六人葛登場均也有17.8分。

火箭半年內連續交易送走衛斯特布魯克、哈登兩大巨星，說是重建，更像重組，火箭核心仍在，角色球員齊全，陣容還算整齊，具備角逐季後賽實力。但核心球星大量傷病嚴重打亂火箭升空計畫。

208公分前鋒伍德傷停近兩個月只為火箭出賽17場，沃爾出賽25場，歐拉迪波16場，火箭四大核心主力最健康的葛登也只打了27場。火箭四大主力上半季一共缺陣63場，缺席率接近五成。

伍德原本是火箭主力中鋒，貢獻僅次於哈登，但在哈登轉隊之後，他也因傷一直缺賽。 美聯社

哈登離開休士頓，在布魯克林籃網打出MVP聲量和帶隊，籃網戰績爬上東區第二，爭冠聲勢一路攀升。哈登帶著天賦離開，留給火箭的只有無盡傷病、連敗，以及揮之不去噩夢。

主力傷病太多是火箭連敗、積弱主因，但火箭連敗，不全然都是傷病惹禍，除了傷病，球隊文化也出現很大缺口。

1、塔克、豪斯、麥克藍莫三大角色球員急速退化

少了核心主力帶隊、支撐，角色球員發揮和團隊合作肯定會受影響，但火箭三名主要角色球員塔克、豪斯、麥克藍莫本季同時下滑，情況就不單純，球隊文化有問題，球員也要承擔，教練執教同樣必須扛責。

老搭檔哈登(中)轉隊到籃網之後，塔克(右)似乎也提不起勁來，球隊也不再讓他上場，準備交易出去。 美聯社

2、簽卡珍斯及裁卡珍斯，管理階層決策搖擺

全世界都知道伍德傷停後，火箭幾乎沒有中鋒，沒有長人，沒有禁區高度和護框能力。但火箭還是在上個月裁了中鋒卡珍斯。卡珍斯本季拿底薪為火箭出賽25場，11場先發，場均9.6分、7.6籃板，談不上稱職，但至少是能打的長人。

火箭在沒有長人可以用情況下，直接把卡珍斯合約轉為保障，然後裁人，這是為什麼？讓人看不懂，如果裁了卡珍斯，有其他年輕長人可以上位，可以培養，一切都ok，問題是火箭什麼都沒有。

卡珍斯(左)明明還有擔任先發中鋒的實力，火箭在沒講清楚的情況下就直接將把他給裁了，恐怕會讓不少球員心寒，嚴重打擊球隊士氣。 美聯社

3、火箭進攻效率聯盟倒數第二

過去幾年以進攻和瘋狂三分聞名的火箭，本季不再瘋狂，進攻效率倒數第二，得失分、助攻、籃板都排名聯盟後段班。菜鳥教練塞拉斯當然要負責任，火箭現在面臨困境和難題已經不只是球員不夠努力，教練為角色球員、功能性球員、團隊、攻防風格做了什麼改變和調整，執教功力還是要接受考驗。

4、火箭三分球命中率3成26，每場出手超過40次

三分球命中率和出手數已經證明，火箭進攻就是毫無章法，三分球瞎投。全隊投籃命中率4成32，也在聯盟排名倒數前五，

火箭現在戰術已失去章法，三分球濫投情況嚴重，像歐拉迪波在溜馬隊時三分球命中率還有36.2%，來到火箭隊後只有30.0%。 美聯社

5、歐拉迪波交易傳聞，始終不斷

火箭有四名核心球員，其中歐拉迪波始終在交易傳聞，沃爾交易流言同樣時有所聞，葛登一直被放在交易平台上待價而沽，一支球隊四名核心球員，卻有三人一目在交易市場上傳聞不斷，管理階層、教練都沒有公開說明安撫人心。

哈登離開休士頓，火箭依舊充滿不安定感和不確定因素，球員人人自危，塔克無心在火箭打球，火箭簡直就像一支沒有人管，沒有人在乎，也沒有未來目標和共同努力奮戰的動力。

我不會說這是哈登魔咒，因為哈登過去八年為休士頓帶來一切，他離開，透過交易也拿下不錯籌碼和天賦。只是火箭文化完全崩壞，球星、球員都無心一起打球，為贏球、信念共同奮戰，教練更束手無策。

火箭需要重建，重組已經無法拯救這支分崩離析球隊，火箭接下來每一個交易和出手都得更加慎重，西區競爭慘烈，翻身太難。