上半球季群雄崛起 主流媒體如何頒予獎項？

儘管仍處於疫情威脅下，2020-21年NBA球季依舊充滿話題，天賦破表的球員們和教練團已經進入狀況，賽情明朗各隊也進入全力備戰模式，好全力衝刺季後賽。當然，最具話題性無非是布魯克林籃網隊開季後一連串操作，組成恐怖的四巨頭陣容，而由米契爾（Donovan Mitchell）、戈貝爾(Rudy Gobert)領軍的猶他爵士隊，也爆發能量在西區佔據領先位置，這些均將話題炒到最高點。我們來看看，美國籃球記者如何評價上半季崛起的幾位明星。

多家籃球媒體，把2020-21年NBA最有價值球員的獎項，頒給費城76人隊安比德（Joel Embiid）。事實上，這大獎入圍的幾人都頗具份量，包括詹姆斯（LeBron James）、約柯奇（Nikola Jokic）等，他們任何一人得獎都不意外。安比德之所以領先，是因為本季將球賽提升到更高水平，平均每場斬獲30分、11.6個籃板，是東區最強的中鋒與領導者，投籃命中率超過50％，在他帶隊時實力足與波士頓塞爾蒂克、猶他爵士隊等勁旅抗衡，也是費城76人隊季後賽的關鍵人物。

最佳進步球員獎眾多記者是推崇底特律活塞的葛蘭特（Jerami Grant），他的表現出乎各界意料，在本季迎來大爆發，罰球命中率接近89％、每場平均23.4分，還能摘下5.3個籃板和1.1阻攻，是他去年平均12分的兩倍。

活塞隊葛蘭特今年每場平均得分為去年一倍，並成為球隊重建的基石，被看好有機會摘下年度最佳進步球員獎。 美聯社

年度最佳新人目前是球家三兄弟中的老么鮑爾（LaMelo Ball）領先，這位選秀首輪第三名的探花郎，在各界關注的壓力下打出成績，一路從替補打進先發，靈動的妙傳畫面屢上媒體，現年19歲每一場可攻下15.8分，外加6.3個籃板、6次助攻和1.6抄捷，是本季表現最受矚目的新秀，只要維持同樣水平，年度最佳新人獎應是手到擒來。

鮑爾三兄弟的老么，在黃蜂從替補出發一路打入先發，並且繳出卓越的全能數據，獲得媒體青睞為上半季最佳的菜鳥新人。 美聯社

今年猶他爵士隊打出佳績，無疑跟戈貝爾有所關連。若無意外他應可拿下年度最佳防守球員的獎項。這位來自法國的中鋒正打出生涯顛峰，每場防守籃板9.8個，是爵士隊禁區的守護神。同樣地，同隊教練史奈德（Quin Snyder）也獲得媒體青睞，認定是上半季全聯盟最佳總教練，率領這支年輕的隊伍打出西區第一名，並在NBA全明星賽擔任總教練。在史奈德率領下，爵士隊的進攻和防守效率均排聯盟前三，至今僅在主場輸掉兩場，連續兩個月獲最佳教練獎，是NBA本季最風光的教頭。

猶他爵士隊今年上半季打出大驚奇，跟幾位關鍵球員有關，包括中鋒戈貝爾(左)、克拉克森(右)和總教練史奈德(中)，他們分別被媒體賦予最佳防守、最佳第六人和最佳教練的頭銜。 美聯社

爵士隊之所以成功，還有一位板凳暴徒克拉克森（Jordan Clarkson），他也是年度最佳第六人獎項呼聲最高的入圍者。這位從克里夫蘭轉戰鹽湖城的後衛，在替補端提供滿滿的火力，幫助爵士隊登西區榜首，至今每場貢獻17.9分和4個籃板，每場能砍進3.2個三分球，外線命中率37％。在有限的26分鐘上場時間，克拉克森威脅對手籃框的能耐不輸先發陣容。即使同時角逐獎項的還有戈登（Eric Gordon）、多倫多暴龍的布徹（Chris Boucher），相較於爵士隊的戰績優勢，克拉克森很有可能拿下年度最佳第六人。