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NBA／快艇慘輸鵜鶘 雷納德：非常擔憂

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
雷納德(左)。 美聯社
雷納德(左)。 美聯社

快艇隊今天以115：135慘敗給鵜鶘隊，最近7戰輸了5場，當家球星雷納德（Kawhi Leonard）坦言，球隊狀況非常令人擔憂。

快艇首節就陷入兩位數落後，下半場伊巴卡（Serge Ibaka）又因下背部緊繃缺陣，加上後衛貝佛利（Patrick Beverley）因膝傷免戰，一路被鵜鶘壓著打。

從開季前29場的21勝8敗，目標總冠軍的快艇最近11戰卻只拿4勝，包括近期7戰5敗。雷納德坦言，自己對球隊的擔心程度已經到「非常擔心」的層級，今天攻下23分的他說：「如果對任何事情要有機會，必須持之以恆，這就是好的球隊該做的，他們很穩定。」

雷納德提到，球隊少了些能量，不能只靠貝佛利提升士氣，「不管他在不在，每個人都要挺身而出，而非依賴一個人。」球隊也需要更多穩定性，且從教練到球員都缺一不可，像是求勝心，還有讓勝利成為習慣。

快艇教頭泰隆魯（Ty Lue）認為，每支球隊都會針對快艇，球隊必須頂住壓力，「我不會太灰心，因為我們有展現出我們能力，能打出高水準，但我們必須每晚都能展現，不能只說不做。」

快艇 雷納德 鵜鶘

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