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NBA／「已不在球隊未來藍圖」 盧比歐遭灰狼擺上貨架
據《HoopsHype》專欄作家斯卡托（Michael Scotto）指出，灰狼隊為了讓陣中年輕主力擁有更多上場時間，將出清控球後衛盧比歐（Ricky Rubio）、中鋒戴維斯（Ed Davis）等經驗老將。
本季的灰狼延攬狀元愛德華（Anthony Edwards）後，原本期待本季將聯手唐斯（Karl-Anthony Towns）與羅素（D’Angelo Russell）、畢斯利（Malik Beasley）等球星挑戰西區季後賽席次，不料主力輪流受傷，畢斯利又因場外風波遭到禁賽，導致灰狼以9勝30敗名列全聯盟吊車尾。
下定決心大破大立的灰狼為了讓陣中年輕基石擁有更多上場時間，已將「西班牙金童」盧比歐、戴維斯、厄南戈梅茲（Juancho Hernangomez）與雷曼（Jake Layman）放上貨架聽取其他球隊報價。
年薪1700萬美金的盧比歐現年30歲，在2011年於灰狼隊初登場後為其效力6年，隨後轉往爵士與太陽，本季鳳還巢回到明尼蘇打，可惜相較去年的巔峰，今年的他場均僅可繳出8.0分、3.1籃板與6.5助攻。
而灰狼也持續對老鷹柯林斯（John Collins）、魔術高登（Aaron Gordon）等前鋒展現強烈興趣，手握2022第一輪前三順位保護籤的灰狼還有很多籌碼夠總管雷登（Scott Layden）在休賽季大顯身手。
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