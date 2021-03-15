NBA／盼為勇士爭冠 湯普森曝復出時程表：下季初

美國職籃NBA金州勇士隊明星得分後衛湯普森去年因訓練時右腳阿基里斯腱撕裂，本季整季報銷，他今天表示，目標下季開季之初復出，希望為勇士拚冠軍。

現年31歲的湯普森（Klay Thompson）2019年總冠軍賽出戰多倫多暴龍隊時，左膝前十字韌帶斷裂，缺席2019-20球季，原本預計本季歸隊，與「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）合體，但因去年11月訓練時右腳阿基里斯腱撕裂，復出時程再度延後。

湯普森去年11月受傷以來，今天首度分享近況，回憶起2020年，他直呼，「這可能是我一生中最糟糕的一年」。

「疫情讓每個人的生活變得更不容易。」湯普森娓娓道來2020年的經歷，「這一年失去了我的祖母，阿基里斯腱撕裂受傷，而且我每天都想到布萊恩（Kobe Bryant），沒有一天沒有想到布萊恩」。

談到下季復出可能性，湯普森表示，「絕對，這是我的目標，可能是幾週、甚至一個月後，但確定會在開季初。」

金州勇士隊目前戰績20勝19敗，在西區暫居第9，在少了湯普森攻防兩端貢獻後，球隊表現起伏，但湯普森有信心，在他下季歸隊後，能幫助勇士隊重返爭奪冠軍行列。

湯普森2019年6月14日受傷以來就未再出賽，生涯場均19.5分、3.5籃板、2.3助攻。