快訊

PLG／少俠最後一季！敵不過傷勢 田壘季後引退

NBA／盼為勇士爭冠 湯普森曝復出時程表：下季初

中央社 / 台北15日電
何時能與柯瑞合體「浪花兄弟」？湯普森透露就在下季初。 美聯社
何時能與柯瑞合體「浪花兄弟」？湯普森透露就在下季初。 美聯社

美國職籃NBA金州勇士隊明星得分後衛湯普森去年因訓練時右腳阿基里斯腱撕裂，本季整季報銷，他今天表示，目標下季開季之初復出，希望為勇士拚冠軍。

現年31歲的湯普森（Klay Thompson）2019年總冠軍賽出戰多倫多暴龍隊時，左膝前十字韌帶斷裂，缺席2019-20球季，原本預計本季歸隊，與「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）合體，但因去年11月訓練時右腳阿基里斯腱撕裂，復出時程再度延後。

湯普森去年11月受傷以來，今天首度分享近況，回憶起2020年，他直呼，「這可能是我一生中最糟糕的一年」。

「疫情讓每個人的生活變得更不容易。」湯普森娓娓道來2020年的經歷，「這一年失去了我的祖母，阿基里斯腱撕裂受傷，而且我每天都想到布萊恩（Kobe Bryant），沒有一天沒有想到布萊恩」。

談到下季復出可能性，湯普森表示，「絕對，這是我的目標，可能是幾週、甚至一個月後，但確定會在開季初。」

金州勇士隊目前戰績20勝19敗，在西區暫居第9，在少了湯普森攻防兩端貢獻後，球隊表現起伏，但湯普森有信心，在他下季歸隊後，能幫助勇士隊重返爭奪冠軍行列。

湯普森2019年6月14日受傷以來就未再出賽，生涯場均19.5分、3.5籃板、2.3助攻。

湯普森 勇士 布萊恩

延伸閱讀

NBA／三分球大賽冠軍重回灣區 湯普森感謝柯瑞

NBA／過來人身份勉老隊友 杜蘭特曝跟湯普森每周聯絡

NBA／湯普森客串球評惹議 虧對手球員龍套身份挨批

NBA／湯普森、克里斯報銷後 多災多難勇士再傳傷情

相關新聞

NBA／火箭不敵綠衫軍苦吞16連敗 創成軍以來第2長紀錄

塞爾蒂克總教練史蒂文斯（Brad Stevens）賽前談到火箭時，表示對手有許多球風強硬、充滿對抗性的球員，因此球隊必須謹慎面對。

NBA／盼為勇士爭冠 湯普森曝復出時程表：下季初

美國職籃NBA金州勇士隊明星得分後衛湯普森去年因訓練時右腳阿基里斯腱撕裂，本季整季報銷，他今天表示，目標下季開季之初復出...

NBA／5成勝率後連吞16敗 火箭寫史上第4難堪紀錄

直線墜落的火箭，今天又以27分之差慘敗給綠衫軍，苦吞16連敗，這是火箭搬到休士頓之後的最長連敗紀錄；如果以隊史來看，16連敗則是名列第2。前身聖地牙哥火箭曾在1967-68年成軍第一年就收下17連敗。

NBA／今日戰績表 柯瑞攻32分攪局率勇士大破西區龍頭爵士

NBA今日戰績表 灰熊 122：128 雷霆 爵士 119：131 勇士 馬刺 99：134 76人 熱火 102：97 魔術 騎士 82：100 老鷹 塞爾蒂克 134：107 火箭

NBA／卡特、懷特板凳出發 公牛主帥：感謝他們的犧牲

主場面對陣容殘缺的暴龍，公牛針對先發陣容做出調整，把懷特（Coby White）和卡特（Wendell Carter Jr.）這兩位固定先發球員放在替補席上。

NBA／被交易至活塞 前灌籃大賽冠軍迪亞洛感謝雷霆圓夢

日前雷霆與活塞達成人員互換的協議，決定將2019年灌籃大賽冠軍迪亞洛（Hamidou Diallo）向活塞換取射手米凱盧克（Svi Mykhailiuk）與2027年2輪選秀權。迪亞洛在得知交易成真後

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。