NBA／被交易至活塞 前灌籃大賽冠軍迪亞洛感謝雷霆圓夢

日前雷霆與活塞達成人員互換的協議，決定將2019年灌籃大賽冠軍迪亞洛（Hamidou Diallo）向活塞換取射手米凱盧克（Svi Mykhailiuk）與2027年2輪選秀權。迪亞洛在得知交易成真後，於今（15）日在Instagram表達對母隊與球迷的感謝。

迪亞洛寫道：「感謝奧克拉荷馬城，謝謝你們讓一個19歲的孩子美夢成真。」同時感謝雷霆總管普雷斯帝（Sam Presti）、教頭戴格諾（Mark Daigneault）與隊友，並表示雷霆隊球迷將永遠存在於他的心中。

將滿23歲的迪亞洛今年僅是NBA生涯的第3年，本季場均數據達生涯新高的11.9分5.2籃板與2.4助攻，然而因陣中多特（Luguentz Dort）的崛起，壓縮了發揮空間，而透過交易得來的米凱盧克外線能力也較符合雷霆現有陣容，因此達成此項交易。