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變換車道「打方向燈」照樣開罰 他7分鐘吃9張罰單

PLG／林書緯復出 富邦飆分秀宰領航猿

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
林書緯復出首戰攻下13分。圖／富邦勇士隊提供
林書緯復出首戰攻下13分。圖／富邦勇士隊提供

因腳踝扭傷缺席6戰，富邦勇士隊後衛林書緯今天終於復出，隊友用煙火秀迎接他歸隊，在塞瑟夫25分領軍下有5人得分兩位數，半場轟下71分寫下聯盟新猷，單場得分124分、勝分達30分，雙雙再聯盟新紀錄。

勇士今天下起三分雨，全場三分球34投16中，洋將辛特力更是4投4中轟進20分，率隊首節就取得30：19領先，第二節富邦再灌進41分，第三節1分25秒周桂羽底線切入拋投得手後，富邦得分就已破百，儘管第四節曾祥鈞、周桂羽接連受傷退場，仍以124：94笑納連勝。

三分球7投3中的簡偉儒提到，昨天已經拿下主場勝利，今天當然要延續，「主場不能輸，要保護我們主場，一開賽氣勢很好，多導球、流動，找最好的出手空檔。」他今天替補攻下13分，連兩場得分兩位數，他特別感謝教練和隊友不斷給信心，讓他慢慢找回感覺。

回歸球場的「Joe」林書緯今天三分球5投2中攻下13分，張宗憲也有15分表現，眼皮被劃傷的周桂羽傳出11助攻；領航猿以洋將喬登21分最佳，施晉堯15分是領航猿本土最佳。

上度出賽已是2月初的林書緯，原本昨天就有機會出賽，富邦教頭許晉哲說：「昨天就應該上，二連戰，這周他練球狀況不錯，但擔心他很久沒打，又進入二連戰，我們現在也是怕傷兵，看領航猿狀況，前面一堆傷兵，後面就別想打了。」

領航猿的「新台灣人」戴維斯和關達祐目前都養傷中，教頭楊宜峰提到，年輕球員經驗是弱勢，造成今天數字上的落差，之後希望傷兵歸隊能傳承經驗，帶著年輕球員前進。

富邦隊洋將辛特力爆扣。圖／富邦勇士隊提供
富邦隊洋將辛特力爆扣。圖／富邦勇士隊提供

領航猿 林書緯 周桂羽

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